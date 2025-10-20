　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

（圖／氣象署）

▲最新雷達回波圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

防11級以上強陣風，基北北桃9縣市大雨特報！中央氣象署提醒，今天、周二受風神颱風外圍環流及東北季風雙重影響，有機會出現共伴效應，各地降雨機率增加，迎風面易有大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。

豪雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣

大雨特報：新竹縣、南投縣、花蓮縣、台東縣

氣象署今晨發布「豪大雨特報」，東北季風及颱風外圍環流影響，今日基隆北海岸、新北市、台北市、桃園市、宜蘭縣有局部大雨或豪雨，新竹、花蓮、南投山區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，請注意短延時強降雨及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，山區請嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

氣象署也發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強及颱風外圍環流影響，今晨至周二晚上，苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風9級以上，或陣風11級以上發生的機率；基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、金門縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署說，今受東北季風及風神颱風外圍環流影響，有機會出現共伴效應，迎風面北部及東半部有陣雨或雷雨，且降雨明顯、雨勢持續，桃園以北、宜、花及北部山區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨機率，宜蘭甚至有局部豪雨等級以上降雨發生的機率；至於竹、苗、台東及中南部山區也有短暫陣雨，並有局部大雨機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

氣象署預報，周二東北季風及颱風外圍環流影響，有機會出現共伴效應，桃園以北、東北部、東部地區及北部山區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨機率，其中東北部、基隆北海岸、大台北山區易有局部豪雨等級以上降雨；新竹、苗栗、東南部及中南部山區有短暫陣雨，並有局部大雨機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署表示，周三至周六東北季風及低壓帶影響，基隆北海岸、東北部及新竹以北山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨機率，其中周三東北部有局部豪雨等級以上降雨機率，東部有短暫陣雨，並有局部大雨機率，北部、東南部及中南部山區有局部短暫陣雨。

氣象署提到，周五、周六基隆北海岸、東北部及北部、東部山區有陣雨，仍有局部大雨機率，北部、東部、東南部及恆春半島有短暫陣雨，中南部山區有局部短暫陣雨。

▼本周天氣圖。（圖／氣象署）

▲▼ 。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

10/18 全台詐欺最新數據

468 1 3860 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

桃園機場託運「邊境牧羊犬」破籠出逃　畫面曝光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

氣象氣象雲氣象署

