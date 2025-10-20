「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

▲最新雷達回波圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

氣象粉專表示，驚人的雨勢有致災風險！才剛開始而已；預計今晚起東北季風再度增強，鋒面軸線會更為南壓到北部陸地，其中在東北部近海，還可能會有低壓系統發展，更進一步與東北季風加成水氣，降雨可能會更明顯，且預計會持續到周三上午。

「觀氣象看天氣」臉書今天凌晨表示，東北季風及風神颱風外圍環流共伴降雨，正顯著影響北部陸地中，過去6小時在新北新店、石碇地區累積雨量就超過200毫米，已經很接近大豪雨標準，且雙北地區都有出現60-70毫米以上時雨量，桃園也有40-50毫米時雨量。

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）



觀氣象看天氣說，再看看中央氣象署的最新定量降水預報，可以發現未來48小時桃竹以北及宜蘭，累積雨量都呈紫色（大於150mm/12hr），會是共伴降雨熱區，氣象署也預計可能會發布「大規模或劇烈豪雨作業」，提醒務必小心。

文中提醒，預計今晚起東北季風再度增強，鋒面軸線會更為南壓到北部陸地，其中在東北部近海，還可能會有低壓系統發展，更進一步與東北季風加成水氣，降雨可能會更明顯，且預計會持續到周三上午。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



觀氣象看天氣指出，周三上午至周四雨勢是否趨緩，就要看此低壓的移動及位置來判斷；但在周六之前，短期之內低壓帶+東北季風影響，水氣都會偏多，特別是桃竹以北、東半部，都還是可能出現豪雨以上等級雨量。

該粉專表示，另外提醒一下，G3、G4的台灣大賽都可能受雨勢影響，花蓮地區堰塞湖及北部、宜蘭地區都要留意淹水及山區落石狀況。