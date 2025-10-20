「轉個彎像在打仗」騎士怒機車左轉規則超亂：一直要四處找待轉標誌

▲轉個彎像在打仗，騎士怒機車左轉規則超亂。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／趙蔡州報導

在台灣騎車，通過某些路口時，必須要「兩段式左轉」（待轉），但有些路口又不用，有一名網友就抱怨，台灣機車的左轉規則複雜，尤其在不熟路況的地方，左轉時根本都在賭博，讓他忍不住直呼「轉個彎就像打仗一樣」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard以「機車左轉能不能統一規則」為題表示，台灣機車的左轉規則複雜，有些路口必須待轉，有些又不用待轉，導致每次上路都要一直四處找有沒有藍色的待轉標誌 ，而且最讓他難以接受的是，有一些「奇葩的路口」竟然是左轉靠右。

原PO感嘆，每次騎車到不熟的地區，特別是車流量大的台北市，要左轉就像賭博，除了要找哪一個路口對應哪一個紅燈外，還要找尋有沒有待轉標誌 ，在車流量大的情況下又難以放慢速度查看，讓他忍不住直呼「煩死了，轉個彎像在打二戰一樣，戰戰兢兢的」。

貼文一出立刻引發網友熱議，也有不少機車族贊同原PO，有人說，「深有同感，常常在跟待轉號誌鬥智鬥勇」、「內側車道禁行機車，兩段式左轉掛在分隔島上，誰看得到」、「永遠都在四處找藍色的待轉標誌，路況不熟悉真的很容易錯過」，也有人說，「寧願騎過頭再回來一次，也不要急煞被追撞」、「可以先右轉過去，然後再找沒有雙黃線的地方迴轉，這樣左轉就會變成直行了」。