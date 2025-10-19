絕美卻藏危機！立霧溪堰塞湖「夢幻Tiffany藍」　原因讓人發麻

▲立霧溪燕子口一帶的堰塞湖湖水呈現「夢幻藍綠色調」，雖美卻潛藏潰堤風險。（翻攝自臉書 / 太魯閣國家公園）

迷人的危險！繼上月馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重災情後，近日立霧溪燕子口附近驚現「牛奶藍堰塞湖」，湖水甚至淹至道路邊。雖然畫面如詩如畫，卻隱藏潰堤風險，太魯閣國家公園緊急宣布全區封園，呼籲遊客切勿靠近。

太魯閣峽谷立霧溪一帶前天（17日）因大量崩塌土石堵住溪道，形成堰塞湖，水位快速上升並漫至公路，形成罕見景象。由於峽谷高達數百公尺，溪水能漲至路面的畫面令人震驚，且湖水呈現夢幻的「蒂芬妮藍」，讓部分網友歪樓直呼「這顏色不輸紐西蘭」「雖然但是，真的好美.......」。

照片中堰塞湖呈現夢幻藍寶石般的「牛奶藍」色澤，引發網友熱議。專家指出，太魯閣地區的岩層多為大理岩，當溪水流經其中的碳酸鈣成分時，會因微酸反應而產生藍綠色調，馬太鞍溪堰塞湖也曾出現類似顏色。

太魯閣國家公園管理處昨晚（18日）8時也宣布，因堰塞湖存在潰堤危機，已全面禁止進入園區範圍，並協助撤離遊客及部分部落居民，上游聚落居民也完成避難準備。目前持續監測湖水變化。

▲太魯閣國家公園宣布全面封園，提醒遊客與居民嚴防堰塞湖危險。（翻攝自臉書 / 太魯閣國家公園）

而根據氣象署預報，山區近日有強降雨機率。太管處已暫停所有入園及登山申請，並以簡訊通知山區登山客儘速下山。由於堰塞湖壩體仍不穩定，園區多處景點持續封閉，呼籲民眾「暫緩前往、勿靠近警戒區」，以策安全。

不少網友在留言區感嘆：「幾百幾千年前，水就是這樣走的，人類只是後來者，花蓮加油。」「大自然神奇的運作，好漂亮的水勢，可惜感覺好危險。」「以前開車經過，從沒想像過溪谷的水會高過路面！」「說真的，這樣水位真的是很美，第一次看到這樣美景」、「美麗與哀愁」、「好希望可以加強壩體，確定不要讓它崩掉，讓它這樣就好。這樣很美ㄟ…」



