　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

絕美卻藏危機！立霧溪堰塞湖「夢幻Tiffany藍」　原因讓人發麻

立霧溪燕子口一帶的堰塞湖湖水呈現「夢幻藍綠色調」，雖美卻潛藏潰堤風險。（翻攝自臉書 / 太魯閣國家公園）

▲立霧溪燕子口一帶的堰塞湖湖水呈現「夢幻藍綠色調」，雖美卻潛藏潰堤風險。（翻攝自臉書 / 太魯閣國家公園）

圖文／鏡週刊

迷人的危險！繼上月馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重災情後，近日立霧溪燕子口附近驚現「牛奶藍堰塞湖」，湖水甚至淹至道路邊。雖然畫面如詩如畫，卻隱藏潰堤風險，太魯閣國家公園緊急宣布全區封園，呼籲遊客切勿靠近。

太魯閣峽谷立霧溪一帶前天（17日）因大量崩塌土石堵住溪道，形成堰塞湖，水位快速上升並漫至公路，形成罕見景象。由於峽谷高達數百公尺，溪水能漲至路面的畫面令人震驚，且湖水呈現夢幻的「蒂芬妮藍」，讓部分網友歪樓直呼「這顏色不輸紐西蘭」「雖然但是，真的好美.......」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片中堰塞湖呈現夢幻藍寶石般的「牛奶藍」色澤，引發網友熱議。專家指出，太魯閣地區的岩層多為大理岩，當溪水流經其中的碳酸鈣成分時，會因微酸反應而產生藍綠色調，馬太鞍溪堰塞湖也曾出現類似顏色。

太魯閣國家公園管理處昨晚（18日）8時也宣布，因堰塞湖存在潰堤危機，已全面禁止進入園區範圍，並協助撤離遊客及部分部落居民，上游聚落居民也完成避難準備。目前持續監測湖水變化。

太魯閣國家公園宣布全面封園，提醒遊客與居民嚴防堰塞湖危險。（翻攝自臉書 / 太魯閣國家公園）

▲太魯閣國家公園宣布全面封園，提醒遊客與居民嚴防堰塞湖危險。（翻攝自臉書 / 太魯閣國家公園）

而根據氣象署預報，山區近日有強降雨機率。太管處已暫停所有入園及登山申請，並以簡訊通知山區登山客儘速下山。由於堰塞湖壩體仍不穩定，園區多處景點持續封閉，呼籲民眾「暫緩前往、勿靠近警戒區」，以策安全。

不少網友在留言區感嘆：「幾百幾千年前，水就是這樣走的，人類只是後來者，花蓮加油。」「大自然神奇的運作，好漂亮的水勢，可惜感覺好危險。」「以前開車經過，從沒想像過溪谷的水會高過路面！」「說真的，這樣水位真的是很美，第一次看到這樣美景」、「美麗與哀愁」、「好希望可以加強壩體，確定不要讓它崩掉，讓它這樣就好。這樣很美ㄟ…」


更多鏡週刊報導
水位狂飆「距壩頂剩5公尺」　立霧溪堰塞湖恐決堤！花蓮縣府急喊：太魯閣8地區停班課
「怎麼走都出不去...」高師大詭異婦設局請學生幫提便當　一進屋突放宗教咒語嚇哭！有人被反鎖
「我女兒被綁架」鄰居全信了！42歲女遭囚27年房間曝光　母淡定回應超詭異

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 1 3860 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／蘆洲公寓疑遭縱火！　緊急疏散19人
小S喪姊8個月心聲首曝光：我不好笑了
移車囉！風神生成　台北市河濱恐全面關閉
「張鈞甯私下幫求1神物」曾莞婷真拿獎！　她一看超感動
快訊／30多歲女騎士國道墜落　意識不清緊急送醫
絕美卻藏危機！堰塞湖「夢幻Tiffany藍」原因讓人發麻
快訊／古林睿煬狂飆157公里平生涯最速！　霸氣化解危機
韓遊客住西門町旅社　凌晨遭闖入強吻…警方回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

00940「等1時機點才漲回」　他曝ETF致命傷：沒台積電是最大風險

絕美卻藏危機！立霧溪堰塞湖「夢幻Tiffany藍」　原因讓人發麻

楊謹華、楊一展敲響金鐘！一票想到「1部劇」爆感動：連俞涵也有來

《影后》楊謹華拿獎了！網點名「最大贏家」：贏也點得到

百萬YTR金針菇出事了！全家飛香港「1舉動」惹怒當地人　粉絲開罵

柯佳嬿準備公布得獎者！「下秒1舉動」網讚爆：真的很貼心

外國人票選宜居城市「台北奪冠」　最滿意交通便利與工作機會多

北東豪雨連下一周　風神颱風共伴效應「明後天最劇烈」

很多散戶都有「1種不想要的技能」　網爆共鳴：這不是錯覺

快訊／大雷轟花蓮　國家警報響！山區暴雨2小時「警戒區曝」

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S項鍊「姊姊的一部分在裡面」　得金鐘感謝大S保佑：妳真的很罩

金鐘開場超感人！謝盈萱講到哭　楊謹華淚謝嚴藝文：沒有放棄我

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

00940「等1時機點才漲回」　他曝ETF致命傷：沒台積電是最大風險

絕美卻藏危機！立霧溪堰塞湖「夢幻Tiffany藍」　原因讓人發麻

楊謹華、楊一展敲響金鐘！一票想到「1部劇」爆感動：連俞涵也有來

《影后》楊謹華拿獎了！網點名「最大贏家」：贏也點得到

百萬YTR金針菇出事了！全家飛香港「1舉動」惹怒當地人　粉絲開罵

柯佳嬿準備公布得獎者！「下秒1舉動」網讚爆：真的很貼心

外國人票選宜居城市「台北奪冠」　最滿意交通便利與工作機會多

北東豪雨連下一周　風神颱風共伴效應「明後天最劇烈」

很多散戶都有「1種不想要的技能」　網爆共鳴：這不是錯覺

快訊／大雷轟花蓮　國家警報響！山區暴雨2小時「警戒區曝」

邱毅再轟趙少康：犯錯太嚴重了！　送刀槍給賴清德搞綠色恐怖

金鐘最可愛得獎感言「我怕掉」、「媽媽也有大好人生」4童星融化全場

山友失聯第3天！宜蘭警消第三度入阿玉山　雨勢滂沱搜救難度高

上千車迷、600車齊聚基隆轉運站！瑞芳警攔查136輛全程零事故

古林睿煬4局飆5K無失分、兩度三振重砲柳田　火腿3比0領先

《寶可夢傳說Z-A》不選御三家藏對話彩蛋　NPC會吐槽「厚臉皮」

打造最強音樂現場！《樂團祭》街邊開唱「廟口變舞台」

快訊／蘆洲公寓2樓疑遭縱火濃煙竄天　警消緊急疏散19人

小S「大家一定看得出我有多悲傷」 喪姊8個月心聲首曝光：我不好笑了

女性易罹患阿茲海默症　研究揭X染色體「關鍵基因」

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

生活熱門新聞

YTR金針菇出事了！全家飛香港「1舉動」惹怒當地人

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

蹲式馬桶沖水「用手還用腳」？ 　日本大廠TOTO解答了

柯佳嬿準備公布得獎者！「1舉動」網讚爆

快訊／國家級警報響！　宜蘭、新北6區恐暴雨致災

85萬訂閱「性學YTR」清空頻道！　只留1片曝原因

快訊／北北基8區「大雷雨」炸裂　國家級警報發佈

老人逼「孕婦讓座」被拒竟嗆：妳別再生了

快訊／4縣市大雨特報！最新警戒區曝

邰智源神還原「沒出息」　王世堅本人回應了

風神「共伴效應」4縣市致災大雨！　明起轉涼探20℃

免費洗頭「30位鏟子超人」預約狂放鳥！損失慘重

太魯閣8地區今停班課！　立霧溪堰塞湖淹沒中橫

北東豪雨連下一周　風神颱風共伴效應「明後天最劇烈」

更多熱門

相關新聞

燕子口堰塞湖壩頂緩慢出水　下游居民速返家取物

燕子口堰塞湖壩頂緩慢出水　下游居民速返家取物

花蓮立霧溪燕子口堰塞湖紅色警戒，林保署花蓮分署昨晚示警，堰塞湖短期內可能滲流、潰決，但經每小時監測觀察到水流從壩頂緩慢流出，下游仍未有明顯變化；被撤離的下游居民上午被允許短暫返家取物。

北部宜花「下午雨勢再增強」　燕子口堰塞湖快滿了

北部宜花「下午雨勢再增強」　燕子口堰塞湖快滿了

花蓮縣宣布：明3地區持續停班停課

花蓮縣宣布：明3地區持續停班停課

即／燕子口堰塞湖快滿了！　籲4地區盡速撤離

即／燕子口堰塞湖快滿了！　籲4地區盡速撤離

為何燕子口堰塞湖可挖壩引流？農業部解惑了

為何燕子口堰塞湖可挖壩引流？農業部解惑了

關鍵字：

堰塞湖燕子口立霧溪溪水

讀者迴響

熱門新聞

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

金鐘獎／楊謹華「跟她只差一票」勝出　鳳小岳激戰黃冠智

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

載柯佳嬿參加金鐘「司機其實是坤達」

YTR金針菇出事了！全家飛香港「1舉動」惹怒當地人

金鐘獎／曾莞婷認了超辣戰袍「裡面上下都沒穿」

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

阿Ken連2天金鐘槓龜　周杰倫出手了！

輝達傳願改用北士科T12　新壽動土後可以開始蓋T17了

蹲式馬桶沖水「用手還用腳」？ 　日本大廠TOTO解答了

柯佳嬿準備公布得獎者！「1舉動」網讚爆

安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？經

民進黨給鄭麗文2期盼1提醒　國民黨超嗆回3字

金鐘獎／安心亞突曬摸肚閃照…阿Ken被問真實關係「沈默3秒」回應

快訊／國家級警報響！　宜蘭、新北6區恐暴雨致災

更多

最夯影音

更多
康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu
超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面