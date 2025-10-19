明後天雨勢最劇烈　下周「更強東北季風」低溫剩20度

▲風神颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明、後天風神颱風最接近台灣，加上東北季風共伴效應，北部及東半部雨勢最劇烈。周三至周六東邊低壓帶接續影響，雨勢仍明顯。下周日將有另一波更強東北季風南下，各地低溫可能降至20度。

中央氣象署預報員張承傳表示，今天東北季風及風神颱風外圍環流影響，清晨起迎風面就有明顯降雨，目前台灣上空降雨緩和，但東半部外海持續有對流雲系移入影響北部及東半部地區。

張承傳指出，今天截至下午3時最大累積雨量在新北、台北及宜蘭，日累積雨量都有100毫米，最大時雨量在台北市士林區62.5毫米，3小時最大累積雨量為新北市雙溪區94.5毫米，達短延時豪雨等級。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

張承傳表示，這波東北季風預計持續影響到周六，明、後天風神颱風最接近台灣，加上東北季風增強，兩者共伴效應帶來的降雨最明顯，桃園以北、東半部及恆春都有大雨或豪雨，桃園以北、宜花地區及竹苗山區有局部豪雨，基隆北海岸、大台北地區及宜蘭有豪雨等級以上降雨，中南部降雨則以山區為主。

他指出，周三、周四風神颱風遠離，但東邊低壓帶接續影響，北部及東半部降雨機率高，基隆北海岸、宜蘭地區及北部山區有大雨或豪雨，花蓮也有局部大雨，東北部更有局部豪雨以上降雨，中南部剩山區有局部短暫陣雨。

他表示，周五、周六降雨較趨緩，基隆北海岸、宜蘭地區、北部及東半部山區仍有局部大雨，中南部降雨以山區為主。下周日有另一波東北季風增強，北部及東半部仍有降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭及大台北降雨明顯，中南部則以午後為主。

溫度方面，張承傳表示，今天新竹以南溫度偏高，北部及東半部明顯轉涼。明天到周六北部及東北部濕涼，南部早晚亦涼。下周日另一波更強東北季風南下，各地低溫可能降到20至21度。

另外，他也提醒，今、明天台南以北、東半部、恆春半島及各離島有平均風力6級、陣風8級，澎湖及馬祖更有平均風力9級、陣風11級機率。

