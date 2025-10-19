山友失聯第3天！宜蘭警消第三度入阿玉山　雨勢滂沱搜救難度高

▲2男相約攀登阿玉山，其中1人失聯，警消入山搜索。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

宜蘭縣蘭陽五大名山之一的阿玉山16日傳出山友失聯，警消初步了解，65歲的陳男以及60歲的黃男相約一同登山，2人當天清晨5時許進入山區，並在溪邊夜宿野營，未料17日清晨陳男醒轉時，發現黃男已經失去蹤影，連忙下山並報案協尋。警消今(19日)第三度入山搜索，但由於風神颱風外圍環流加上東北季風共伴效應影響，宜蘭山區雨勢滂沱，目前搜救難度相當大。

據了解，陳男與黃男16日清晨5時許從福山植物園專用道路2.3公里處的阿玉林道入口進入山區，準備攀登海拔1400公尺的阿玉山，雖然海拔不高，但山徑相當狹窄且林相複雜，部分路段還遭植被遮蔽，霧氣瀰漫，極易迷失方向，過去就頻傳山友迷途。

2人當天入山攀登，隨著夜色低垂，選定一處溪邊野營夜宿，未料翌日陳男醒轉時，卻不見黃男身影，以為他可能先行下山，因此陳男也收拾裝備自行下山撤離。當陳男離開山區返家後，才知道黃男並未回家，驚覺事態嚴重，立即向警消通報協尋。

警消獲報後立即展開搜救，惟山區地形相當複雜，仍未有所發現；今(19日)警消組織第三度搜救行動，但受到颱風外回環流加上東北季風共伴效應影響，今宜蘭山區下起滂沱大雨，山路濕滑且能見度極差，令救援行動十分困難。警消指出，後續將視天候狀況擴大搜救範圍，盼能早日尋獲黃男，平安帶他下山。