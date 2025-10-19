　
燕子口堰塞湖維持紅色警戒！壩頂緩慢出水　下游居民速返家取物

▲▼立霧溪堰塞湖溢流到台8線靳珩隧道，溪水從魯丹橋護欄外溢出後排入魯丹溪，再匯入立霧溪。（圖／地方中心翻攝）

▲立霧溪堰塞湖溢流到台8線靳珩隧道，溪水從魯丹橋護欄外溢出後排入魯丹溪，再匯入立霧溪。（圖／地方中心翻攝）

文／中央社

花蓮立霧溪燕子口堰塞湖紅色警戒，林保署花蓮分署昨晚示警，堰塞湖短期內可能滲流、潰決，但經每小時監測觀察到水流從壩頂緩慢流出，下游仍未有明顯變化；被撤離的下游居民上午被允許短暫返家取物。

林保署花蓮分署表示，17日晚間起堰塞湖水已由側面公路漫流至靳珩隧道內再回流立霧溪，但18日發現壩底滲流量加大，水位持續緩慢上升，壩體呈不穩定狀態，推估堰塞湖水可能在短期內發生壩體滲流破壞或壩頂溢流潰決。

不過，經昨晚每小時監測，發現水流仍是從壩頂緩慢流出，魯丹橋水量變大，下游仍未有明顯變化。原計畫由機具降挖、破壞壩體，因落石多受影響，但仍向上挺進。

氣象署預報，東北季風增強，將與颱風風神外圍環流產生共伴效應，20、21日東北部及東部山區須慎防豪雨等級以上降雨，立霧溪上游集水區目前觀測尚未開始下雨，林保署花蓮分署密切監測燕子口堰塞湖變化。

被安置收容在秀林國中的秀林鄉民樂、民有部落等居民，今天在警方戒護下被允許可短暫返家取物。鄉長王玫瑰接受媒體聯訪表示，大家被撤離安置的時候很急，沒有帶衣服，現在配合警力，開放30分鐘拿取換洗衣物，這是昨天晚上開會的決議，收容期暫定5天。

民有社區理事長胡百川說，雖然政府告警說3至5天，但也不敢保障會不會像光復一樣潰堤嚴重，希望政府多跟民眾聯繫，讓村民有心理準備；這幾天會下雨，很怕大雨造成水量增加，希望相關單位多幫忙。目前應撤離的居民有些去親戚家依親，現場約300到400人。

▼花蓮太魯閣燕子口一帶因地震再度發生土石坍塌形成堰塞湖。（圖／林業及自然保育署花蓮分署提供）

▲花蓮太魯閣燕子口一帶因地震再度發生土石坍塌，堰塞湖。（圖／林業及自然保育署花蓮分署提供）

