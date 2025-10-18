　
    • 　
>
燕子口堰塞湖可挖壩引流「馬太鞍溪卻不行？」　農業部解惑了

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／農業部）

▲相關單位將評估進行壩體降挖減災工程。（圖／翻攝自FB／農業部）

記者鄺郁庭／綜合報導

花蓮立霧溪燕子口堰塞湖情勢趨緩，目前湖水已從台8線靳珩隧道東口溢流，穩定回流至主河道。農業部今（18）日表示，將評估進行壩體降挖的減災工程。不過，也有民眾好奇，為何燕子口堰塞湖可以進行工程降挖，馬太鞍溪堰塞湖卻不行？農業部也在說明中揭露其中3大差異：壩體規模、可到達性與處理難度。

根據公路局東區養護工程分局CCTV影像，今日凌晨2點半左右，堰塞湖水漫淹至台8線靳珩隧道西口路面，水流穩定、未對下游造成威脅。農業部指出，清晨7點林業保育署人員與廠商已進入現場勘查，展開便道開設作業，預計自新台8線開設約30公尺便道銜接舊台8線，以抵達壩體進行後續降挖與安全評估。

對於外界關心的「為什麼燕子口能挖壩、馬太鞍溪不能」，農業部指出，第一，壩體規模不同。燕子口堰塞湖壩體體積僅為馬太鞍溪堰塞湖的0.2%。馬太鞍溪壩高200公尺、壩體土石量達2億立方公尺、蓄水量9100萬噸；燕子口壩高僅54公尺、土砂體積約40萬立方公尺、蓄水量270萬噸。規模差距懸殊。

第二，可到達性差異大。馬太鞍溪堰塞湖位於海拔千公尺深山，無路可達，徒步進出要5天；燕子口堰塞湖則緊鄰台8線，人車可直達，工程機具能即時進場施作。

第三，處理困難程度不同。馬太鞍溪下游河道超過13公里，溪谷狹窄、落差大，若要開設便道至少需3個月，且11月前仍為汛期，施工風險極高。相較之下，燕子口地點近、規模小，施工機具能快速接近壩體進行減災工程。

此外，行政院顧問李孟諺也已赴現場勘查，並與公路局、太魯閣國家公園管理處及地方政府持續協調，以確保下游居民及設施安全。農業部也提醒，目前台8線靳珩隧道至燕子口路段仍屬警戒區域，公路局已實施交通管制，請民眾切勿擅入或靠近溪谷觀察，以免發生意外。

10/17 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

