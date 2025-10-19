　
上班族「喜歡排休 or 見紅休？」　過來人秒選：2種都做過

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲喜歡排休還是見紅就休？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

排休和見紅就休各有優缺點，近日就有網友拋出話題，想知道對大家來說，會比較喜歡排休還是見紅休？見紅休可以提早知道何時有連假，以提早安排；排休則可以休在平日，避開人潮，以生活品質來說，哪一種休假制度比較加分呢？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「大家喜歡排休還是見紅休」為標題發文，提到她最近在看工作，注意到不同公司的休息制度。她說，多數上班族就是見紅休，以及周休二日（即休星期六、日），這種制度的好處就是可以及早知道連假，以提早安排行程。

至於排休制度，通常就會休在平日，原PO認為，這樣就可以避開人潮，不論是吃飯、逛街還是出遊，都很不錯。因此她就想知道，如果可以選擇的話，大家會傾向固定見紅休，還是排休？以生活品質來說，哪個更加分？

▲▼主管,看電腦,用電腦,上班。（圖／記者鄺郁庭攝）

貼文曝光後，有網友指出，「見紅休的缺點，就是那些確定的日期機票都很貴」、「排休，但缺點是沒辦法放連假、要跟別人喬時間，真的有夠麻煩」、「我喜歡排休，節日就是給我們賺業績的，賺爆」。也有網友分享，「比較喜歡見紅休，排休很容易跟同事卡假，感覺很討厭，還會有主管說哪一天哪一天要專案禁休」、「見紅休，能跟家人搭配上時間」。

其中，兩種休假制度都曾試過的網友表示，「我兩種都做過！比較喜歡見紅休」、「做過排休跟見紅休，比較喜歡見紅休，排休的工作很多都會坑假或坑薪」、「都做過，比較喜歡見紅休，主要是不喜歡排休有時候遇到特殊狀況要連上很多天，或是好不容易休假了，結果只有排一天，不是累死就是沒有休息到的感覺」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/18 全台詐欺最新數據

飯店將不給「包裝水」　全場炸了：太誇張

日前，新北市議會三讀通過《新北市氣候變遷因應行動自治條例》，當中擴大禁止旅宿免費提供一次用品項目。就有網友哀號，近年旅館備品越減越多，從不供應牙刷、到連房內飲用水都沒有，實在難以接受。其中，多數人也對飯店可能不提供一樣物品感到不便，「連飲用水都沒有是不是太誇張。」

關鍵字：

排休見紅就休Dcard

