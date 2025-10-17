　
清寒生繳不出1.8萬學費！「一票問責學校」同校生搖頭：不公平

▲朝陽,學費單,男大生。（圖／民眾提供）

▲台中男大生疑為學費殞命。（圖／民眾提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

台中朝陽科技大學一名20歲李姓大二生，因家境清寒，原想辦休學提早入伍，退伍後工作賺錢，卻疑因繳不出1萬8千元的學雜費無法完成程序，隔日竟選擇結束生命，事件引發爭議，不少人將矛頭指向學校。但就有學生跳出來發聲「把錯全推給學校不公平」，認為真正的問題是制度僵化與資訊封閉，讓弱勢生錯失補助機會。

據悉，李男與弟弟自小由祖父母照顧，國中後改由外公外婆扶養。雖然家境困苦，他仍努力上進，白天上課、晚上打工，但工作影響課業，升大二後決定休學去當兵。不料9月30日辦休學時，被校方告知需先繳學期三分之一學費1萬8662元才能休學。李男因不願再增加外公外婆負擔，陷入絕望，事前還傳訊給弟弟說，「手機給你，還能賣點錢。」

校方表示，依教育部規定，開學後辦理休學須繳交三分之一學雜費。李生大一下曾申請中低收入戶，但本學期未再申請，也未主動說明困難，校方未能及時掌握狀況。校方強調，未來會在學生系統標註弱勢身分，主動提供補助與協助資訊。

事件在Dcard引發激烈討論，就有人為學校喊冤，因為校方只是正常通知而已，怎麼會知道那1萬8可能成為壓垮駱駝的稻草，「繳學費天經地義…只能說逼死他的絕對不單單只有這一萬八」、「都開學多久了，如果是真的認真規劃自己生活的學生，就會在開學前辦好手續，那時候根本不用錢。」

也有學生指出，「學費可以分期繳、就學貸款或是用其他的方式來處理，我相信只要你有心處理學校都會給方案的」、「我之前休學也是提經濟困難，那些行政老師就有提出很多方案看看能不能幫忙到我。」

還有網友表示，制度僵化、資訊不通，加上貧窮的惡性循環，讓孩子連求助的力氣都沒有，「弱勢家庭通常資訊落後，根本不知道有哪些補助能申請。」「真正辛苦的人，下課後根本沒時間參加社團或和老師聊天，資訊自然得不到。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

