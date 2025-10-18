砰一聲火直接噴出！中國國際航空「行李架起火」乘客驚恐大喊

▲中國國際航空航班行李架內鋰電池自燃起火。（圖／翻攝自微博）



記者董美琪／綜合報導

中國國際航空一架由杭州飛往韓國仁川的CA139航班，今（18）日驚傳機艙起火！根據網傳影片，客艙內濃煙瀰漫、火光閃現，乘客驚恐大喊「著火了！」，現場氣氛一度緊張。中國國航表示，機組依程序立即處置，未造成人員受傷，並為確保飛行安全，飛機已備降上海浦東國際機場，隨後已調配飛機繼續執行航班任務。

國航隨後發出聲明指出，起火原因為一名旅客放置在行李架上的手提行李內鋰電池自燃。事件發生後，機組人員依照緊急程序迅速撲滅火勢，確保飛行安全，機上無人員受傷。該航班隨後緊急備降浦東國際機場，目前全體乘客與機組已安全下機。

乘客拍下當時的情況表示，「當時突然聽到爆炸聲，行李架就冒出火光，整個客艙很多人大叫快救火，拿滅火器來，空服趕緊過來，最後將火撲滅了，不過整個行李架已經嚴重燻黑了」，還有人說「本來要去看演唱會，結果嚇到腿軟」。

還有網友也留言，「鋰電池真的太危險」、「帶行動電源上機一定要檢查清楚！」、「幸好機組人員處理得快，不然後果不堪設想」。不過，也有搭乘該航班的乘客對機組處理速度與應對方式提出質疑。一名乘客指出，當時機艙內濃煙與恐懼情緒明顯，事後未收到航司明確說明；此外，也有網友批評，候機室未有工作人員出面安撫或說明後續安排，令乘客焦慮。

國航強調，將進一步檢查相關行李與鋰電池來源，並呼籲旅客切勿攜帶未經認證的電池或充電設備登機，以免發生危險。