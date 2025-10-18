　
大陸 大陸焦點 特派現場

砰一聲火直接噴出！中國國際航空「行李架起火」乘客驚恐大喊

▲▼中國國際航空航班行李架內鋰電池自燃起火。（圖／翻攝自微博）

▲中國國際航空航班行李架內鋰電池自燃起火。（圖／翻攝自微博）

記者董美琪／綜合報導

中國國際航空一架由杭州飛往韓國仁川的CA139航班，今（18）日驚傳機艙起火！根據網傳影片，客艙內濃煙瀰漫、火光閃現，乘客驚恐大喊「著火了！」，現場氣氛一度緊張。中國國航表示，機組依程序立即處置，未造成人員受傷，並為確保飛行安全，飛機已備降上海浦東國際機場，隨後已調配飛機繼續執行航班任務。

國航隨後發出聲明指出，起火原因為一名旅客放置在行李架上的手提行李內鋰電池自燃。事件發生後，機組人員依照緊急程序迅速撲滅火勢，確保飛行安全，機上無人員受傷。該航班隨後緊急備降浦東國際機場，目前全體乘客與機組已安全下機。

乘客拍下當時的情況表示，「當時突然聽到爆炸聲，行李架就冒出火光，整個客艙很多人大叫快救火，拿滅火器來，空服趕緊過來，最後將火撲滅了，不過整個行李架已經嚴重燻黑了」，還有人說「本來要去看演唱會，結果嚇到腿軟」。

還有網友也留言，「鋰電池真的太危險」、「帶行動電源上機一定要檢查清楚！」、「幸好機組人員處理得快，不然後果不堪設想」。不過，也有搭乘該航班的乘客對機組處理速度與應對方式提出質疑。一名乘客指出，當時機艙內濃煙與恐懼情緒明顯，事後未收到航司明確說明；此外，也有網友批評，候機室未有工作人員出面安撫或說明後續安排，令乘客焦慮。

國航強調，將進一步檢查相關行李與鋰電池來源，並呼籲旅客切勿攜帶未經認證的電池或充電設備登機，以免發生危險。 

10/17 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

諾貝爾獎得主楊振寧逝　晚年「82歲娶28歲」

中共官媒點名5家企業　為「心戰大隊」支援

聯大第2758號決議「明確否定台灣自決」　

超氣！花大錢買「原裝進口」建材　拆箱竟是Made in China

正妹直播主「開包裹爆炸」毀容　雙眼腫剩一條線

陸14歲少年殺同學！聽到死刑才下跪求饒

他赴陸賣蚵仔煎26年！走遍3百多座城市

首位華人諾貝爾獎得主逝世　楊振寧享嵩壽103歲

清華自研「玉衡」晶片登《自然》 全球首款亞埃米級光譜成像技術問世

156.47克拉！　陸培育鑽石打破世界紀錄

中共軍委副主席何衛東被開除　涉嚴重職務犯罪

中共威脅懲罰5家台企　陸委會：提供資訊涉國安法

陸航班行李架燒起來！又是行動電源

國台辦酸台積電「沒出息」　梁文傑：不好笑

