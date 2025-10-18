謝國樑出席海大72週年校慶　盼攜手產官學共促海洋發展

▲基隆市長謝國樑出席海大72週年校慶。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

國立臺灣海洋大學今（18日）舉行建校72週年校慶慶祝大會，典禮隆重而盛大，同時也頒發2025年度10位傑出校友獎項，表彰他們在專業領域的卓越成就及對國家、社會與母校的貢獻。基隆市長謝國樑應邀出席，見證海大七十餘年來的辦學成果與師生傳承，並期許未來能在城市發展、教育研究與產業創新等領域展開更緊密合作。

典禮現場貴賓雲集，包括教育部政務次長劉國偉、海洋委員會政務副主委黃向文，以及多位中央與地方代表、各地校友會與系所友會理事長皆出席，共同祝賀海洋大學生日快樂，氣氛隆重熱烈。

謝國樑致詞時表示，基隆與海大的發展一脈相承，市府與海大正密切合作推動周邊區域開發計畫，包括碧砂漁港遊艇碼頭、飯店及零售購物空間建設，期望帶動在地就業與生活品質提升。他也提到，市府全力支持許泰文校長推動的海灘整備計畫，並積極爭取與海大在人工智慧（AI）教育領域深化合作。

謝國樑說，基隆目前已與加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）及板橋AI學校建立合作關係，未來將持續推動AI數據中心及相關基礎設施建設，發展AI服務產業，帶動城市創新動能。

海大校長許泰文在致詞中表示，海大成立至今72年，在歷任校長、校友及全體師生努力下，已發展為擁有八個學院、涵蓋多元海洋專業的國際化學府。近年推動雙語教學、延攬優秀師資，並積極推動前瞻研究與產業鏈結，展現頂尖海洋大學的學術實力與社會責任。

許泰文強調，海大將持續與基隆市府及各地方政府合作，推動區域共榮與永續發展，以海洋專業善盡大學社會責任，打造海洋教育與城市共生的典範。

謝國樑最後表示，海大是基隆最重要的教育夥伴，也是城市發展的關鍵力量。市府將持續與海大攜手合作，整合學術研究、產業創新與城市治理資源，讓基隆在教育、科技與永續發展上持續向前，展現山海城市的無限潛能。