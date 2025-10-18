　
財運爆發的5大前兆！「常撿到錢、幫動物脫困」都可能升官發財

引言：日本作家masa 認為，沒錢、很難賺錢的人，可能是累積了「金毒」而破壞財運，他在《被財神爺喜歡到怕的方法》書中曾分享「淨化金毒的方法」，幫助讀者提升財運，此篇則為淨化金毒後，「財運來的前兆」。

▲▼有錢。（圖／pakutaso）

▲發財前可能有5大徵兆。（圖／pakutaso）

文／masa
譯者／陳聖怡
摘自／如何出版《被財神爺喜歡到怕的方法

當金毒逐漸淨化後，你身邊的金流就會開始改變。屆時，會出現顯而易見的前兆。那就是你會經常撿到錢。我在第1章提過我平時經常撿到錢。我把這個情況比喻成「會跟錢對上眼的體質」，而這正是財運到來的前兆。除此之外，當財運突然爆發時，還會出現下列這些前兆。這些全部都是我客戶的親身經歷！

1. 經常碰見象徵好兆頭的動物：像是瓢蟲、鳳蝶、青蛙、壁虎、烏龜等。我有一位男性客戶是自由業，有一天，房間的天花板好像掉了什麼東西下來，他嚇得定睛一看，才發現是壁虎。他打開窗戶讓壁虎離開，結果沒有多久，他就簽下了一份酬勞超過8位數的大型顧問契約。

2. 看見龍雲：龍雲顧名思義，就是看起來像龍的雲彩。雖然這種雲沒有明確的定義，不過只要你覺得看起來像，那就是龍雲。龍雲即是龍神的化身。龍神會帶來各種好運，特別是財運。有位女性客戶說「我看到天空有龍雲，就去買彩券試手氣」，結果居然中了300萬日圓。或許你的頭頂上就出現了龍雲，只是你沒有發現而已！

3. 觀葉植物欣欣向榮：只要運氣順暢流通，整個屋子裡都會有好的氣循環。如此一來，觀葉植物就會茂盛成長、變得生氣勃勃，這就是財運上升的前兆。有位客戶說他家的觀葉植物突然長得很茂盛，後來就被祖父母交代「把這筆錢用來照顧孩子吧」，拿到兩百萬日圓的意外之財。

▼《被財神爺喜歡到怕的方法》分享財運爆發的前兆。（圖／如何出版）

▲▼《被財神爺喜歡到怕的方法》分享財運爆發的前兆。（圖／如何出版）

4.救助動物：像是收留走失的家貓、照顧落巢的雛鳥，剛才的「讓壁虎離開家中」也是其中一個例子。有位客戶告訴我，他在散步途中發現有鯉魚跳出池塘，在岸邊不停抖動，於是他上前把鯉魚放回池子裡。結果一個月後，他升上了主管職，薪水三級跳。

除了動物以外，救助昆蟲也是一樣。把闖進家裡的昆蟲引導到室外，或是把在馬路上容易被車子輾到的昆蟲移到樹木邊。就算是小小蟲子，也可能會回來報恩喔！

5. 不小心把衣服穿反：其實，我經常不小心把衣服穿反（笑）。每次穿反時都會覺得很丟臉，但這也是財運上升的前兆。有位客戶把襯衫穿反就直接去上班，被同事提醒後覺得很丟臉，但是在幾天後發放獎金的日子，他發現入帳金額提高了很多，是前所未見的數字。

你是不是有過類似的經歷呢？如果你有頭緒的話，可以在潛意識裡洗腦自己「我接下來就要發財了！」自我暗示也很重要。雀躍期待的心情可以吸引財運！

▲▼《被財神爺喜歡到怕的方法》。（圖／如何出版）

★本文摘自如何出版《被財神爺喜歡到怕的方法：淨化金毒、史上最簡單的開運增財術》，作者masa，明治大學法學院法律系畢業。 20多歲時，為了照顧生病的媽媽而辭去工作、打工度日。在嘗試某本書中的實現願望法後，母親奇蹟似地康復。之後他學習心理學相關知識，並運用在諮商中，成功開發了獨特的「超感謝筆記法」並成為一名心理諮商師，諮詢預約通常提前六個月就被搶購一空。著有暢銷書《睡前3分鐘超感謝筆記》、《被財神爺喜歡到怕的方法》。

10/17 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

財運被財神爺喜歡到怕的方法如何出版

