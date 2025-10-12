　
4星座發了！　財運超旺

▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲4星座財運旺。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

財運走強！塔羅牌老師艾菲爾分享，摩羯座、金牛座、天秤座、獅子座荷包豐收，像金牛「正財穩健，收入增長」，而獅子「偏財運旺，意外驚喜」。

艾菲爾老師說，在經歷一段時間努力與規劃後，宇宙財富能量正悄然向特定星座傾斜，這波財運走強的趨勢，是過去務實耕耘、智慧佈局的甜美果實，它鼓勵我們不僅要努力工作，更要懂得把握人際合作與意外降臨的機會。

艾菲爾老師表示，無論是來自穩定薪資扎實增長，意想不到的偏財驚喜，還是透過優雅協商帶來的合作利潤，這四大星座都將迎來荷包豐收、安全感滿滿的豐收季。

摩羯座：辛勤耕耘，實質回報

你們的財運走強，完全是來自於辛勤耕耘、實質回報的鐵律。你們不相信天上掉餡餅，只相信腳踏實地的努力，而現在正是你們的回報期。

你可能會發現過去長期投入時間與精力的專案，終於開始帶來穩定且可觀的收入，這份回報可能是年底的豐厚獎金、職位晉升帶來的薪資上調，或是投資長期佈局後的資金入帳。

這份財富增長讓你感到前所未有的踏實與安全感，這段時間你們的貴人，往往是那些欣賞你們專業與紀律的客戶或上司，他們會因為你們的可靠性，持續將重要且高回報的資源交給你。請繼續保持你們的紀律與耐心，因為你們的財富基礎將會變得更加穩固。

金牛座：正財穩健，收入增長

你們的財運走強，聚焦於正財穩健、收入增長。你們對金錢的務實態度與審慎的理財習慣，終於迎來豐厚的回報，你可能會發現你的基本工資、固定業務收入或租金收益等主要收入來源，出現結構性穩定增長。

這並非突如其來的橫財，而是你過去在專業領域的深耕細作，在職場上的不可取代性所帶來的必然結果。你可能因為完成了一項艱鉅的任務，獲得固定職位的調薪，或者你的兼職副業因口碑累積而訂單不斷。

這份穩定增長財富極大地提升你的安全感，建議你們將這筆資金，投入到房產或長期穩定的金融產品中，讓財富繼續為你服務。

天秤座：合作雙贏，財源廣進

你們的財運走強，來自於合作雙贏、財源廣進的社交魅力。你們優雅、擅長溝通與協商的天賦，在這段時間將成為你們的「招財神器」。

你可能會遇到一位潛在的合作夥伴，你們的價值觀高度契合，共同簽下一份帶來豐厚利潤的合約。你的角色可能是在交易中扮演關鍵的橋樑或協調者，憑藉你的公平與智慧，成功促成一筆高價值的生意。

這份財富收穫是透過人脈擴展與和諧協商實現的，建議你們多參與社交活動、拓展專業人脈，因為你的貴人與財富，都隱藏在那些充滿藝術感和公平性的合作之中。

獅子座：偏財運旺，意外驚喜

你們的財運走強，將是以一種充滿戲劇性與驚喜的方式呈現，聚焦於偏財運旺，意外驚喜。你們的自信與大膽在這段時間將被放大，使得你們更容易吸引到意外之財。

這份偏財運可能表現為隨手買的一張彩票意外中獎，過去投資的股票突然大幅增值，收到一筆意想不到的禮物或債務償還，或是你參與的抽獎活動中了大獎。這種「不勞而獲」的驚喜，讓你感到生活充滿刺激與樂趣。

建議你們在這段時間，可以嘗試一些小額的投資或理財產品，但切記保持理性，不要因貪婪而過度冒險。將這份意外之財用於提升個人形象或興趣愛好上，更能持續提升你的幸運磁場。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

花132元爽中200萬！「全鎮找發票」見面問：是不是你中獎？

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

