逼15歲少女拍野外激戰片！泰男開「淫片訂閱」擁1.3萬粉　月賺5萬

▲22歲嫌犯脅迫未成年少女在戶外拍攝性愛片被逮。（圖／翻攝自民意報）



記者王佩翊／編譯

泰國警方17日破獲一起網路性剝削案，一名22歲男子蘇帕基特（化名）因涉嫌強迫15歲少女在公共場所拍攝不雅影片被逮，他甚至將影片上傳至社群平台X，吸引民眾付費訂閱，每月會員費299泰銖（約新台幣281元），據悉至少在X就有1.3萬名追蹤者，月收入超過5萬泰銖（約新台幣4.7萬元）。

根據《民意報》報導，曼谷警方調查，嫌犯透過發布帶有性暗示的挑逗宣傳圖片及影片吸引民眾付費訂閱，每月會員費僅299泰銖（約新台幣281元）。警方追查發現，影片中的女主角竟是一名就讀於國中三年級的未成年少女，她受嫌犯脅迫，多次被迫在百貨公司廁所、天橋、宿舍頂樓，甚至路邊等公共場域拍攝性愛內容。

嫌犯在拍攝後，會將影片上傳至X的會員平台，光是會員訂閱費，每個月就進帳超過5萬泰銖（約新台幣4.7萬元）。

泰國兒童保護部門指揮官威塔亞上校表示，嫌犯利用受害者年幼無知，製作「獵奇內容」刺激觀眾付費觀看，手法極其惡劣。經調查，蘇帕基特坦承受友人慫恿從事「性愛創作者」工作已逾2年，初期收入穩定，但近期觀看人數下滑，才鋌而走險製作更刺激的違法內容。

警方依人口販賣、製作兒童色情影片、引誘兒童從事不當行為等罪名將其逮捕，並查扣作案手機1支。

ETtoday新聞網提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。