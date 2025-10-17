存股半年了　他每天「1舉動」網爆共鳴：這我！

▲原PO每天都會點開APP看股票。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果選擇存股，是否還會每天觀察股價？近日就有網友發文表示，他從今年4月開始存股，但即便如此，他依然每天一早，就會點開APP看股票，是不是因為他存得還不夠久？才會一直手癢去看。貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「存股但每天看股是正常的嗎」為標題發文，提到他從4月開始存股，但每到開盤時間，他都還是會打開APP看股票。他強調自己並沒有賣出的打算，但就是會忍不住點開來看。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO就想知道，是否有前輩能分享自己的存股歷程？是不是因為他存得還不夠久？每次只要看到股票「紅彤彤」，他就會忍不住心癢再看一下，他是不是存股存到瘋了？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「每天看，順便記錄一下市場跟自己的情緒，人生也是這樣起起伏伏」、「我一天大概看100次吧」、「正常，覺得很花時間又沒要買賣的話就直接蓋牌」、「正常啊，心態穩就好，自己買的東西，還是要了解一下現在市場實際什麼情況吧」。也有網友表示，「這我，我都當股市觀察，順便看大跌的時候有沒有機會加碼攤平」、「我也是會每天看，才知道什麼時候要加碼一點」、「不看怎麼加碼」。