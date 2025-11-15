　
    • 　
>
旅客暴走攻擊「副站長嘴角身體擦挫傷」　台鐵譴責暴力：協助提告　

記者李姿慧／台北報導

台鐵昨(14日)深夜一列區間車抵達瑞芳站終點站時，一名男性旅客拒絕下車，被強制帶離後情緒失控咆哮，暴力攻擊副站長，不但猛踹還勒脖。台鐵公司表示，值班站長嘴角和身體都有擦挫傷，台鐵嚴厲譴責暴力行為，並將協助提告並支付法律費用。

昨深夜11時47分台鐵1280次區間車抵達瑞芳站終點站後，一名男子仍滯留車內且拒絕下車。台鐵除緊急通報警方外，也強制將旅客帶離車廂。

未料男子情緒失控，對副站長暴力攻擊，不但頻出腿猛踹，副站長更一度被勒脖壓制在地。最後在多名台鐵員工合力壓制下，副站長才順利脫身，而男子則陷入失控狀態，不斷尖叫，甚至大喊「我要殺了你」，該施暴男子最後遭警方帶離並強制就醫，受傷副站長已就醫驗傷，瑞芳站則打算提告。

▲▼台鐵一名旅客拒絕下車，並攻擊瑞芳站副站長。（圖／讀者提供）

▲台鐵一名旅客拒絕下車，並攻擊瑞芳站副站長。（圖／讀者提供）

台鐵公司說明，昨(14)日深夜11時47分第1280次區間車抵達終點站—瑞芳站，站員進行清車作業時，發現一名旅客滯留車上。站員禮貌性請旅客下車，惟遭旅客拒絕，值班站長遂通報車站所在地瑞芳分局瑞芳派出所。

台鐵指出，為避免影響後續第452次自強號進站，值班站長與站員於員警到站前，嘗試將旅客勸離下車，過程中旅客情緒激動攻擊站員，造成值班站長嘴角、身體擦挫傷。車站立即通報119，將旅客強制送醫，後續交由鐵路警察偵辦中。受傷值班站長亦經醫院檢查治療，傷勢無大礙，已返家休息。

台鐵強調，對於該名旅客不法侵害的暴力行為，台鐵公司嚴厲譴責，並將全力協助同仁依法提告，以及支付所有法律費用。

台鐵公司也呼籲旅客，理性對待公共服務人員，切勿以暴力干擾公務，共同維護良好搭乘環境與公共秩序。

11/13 全台詐欺最新數據

台鐵又發生暴力攻擊事件，昨(14日)深夜一列區間車抵達瑞芳站終點站時，一名男性旅客拒絕下車，被強制帶下車後，該男子情緒失控咆哮，對台鐵副站長暴力狂踹和勒脖，該起已是7個月來第9起暴力事件。台鐵產業工會表示，台鐵對暴力事件從未有解，增聘保全杳無音信，要求交通部長陳世凱表態。

台鐵瑞芳站旅客副站長值班站長暴力攻擊擦挫傷

