　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

演唱會留票給國外客惹議　陳世凱二度回應：優先保障本國粉絲

▲▼交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為拚國際客來台，交通部長陳世凱拋出明年將與演唱會合作，保留一些票給國外旅行社攬客來台，卻引發歌迷怒喊「票已難搶，不要添亂」，立委黃捷也批評「不應犧牲我國粉絲權益」。交通部長陳世凱今日二度回應，方向上是為增加更多藝人來台表演，讓民眾有更多觀賞演出機會，也會優先確保本國粉絲權益。

演唱會經濟帶動城市觀光，交通部陳世凱拋出明年也將與演唱會活動合作，保留一些票給國外旅行社招攬國外旅客來台，或補助知名藝人來台展演。不過該規劃卻引發GD粉絲不滿，怒喊「拜託部長不要亂搞！會氣到哭欸，台灣粉絲已經夠難搶票了，不要再來亂」。立委黃捷也批評，「演唱會帶動觀光的方式有百百種，不應該建立在犧牲我國粉絲權益之上。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳世凱在網路上留言強調，「演唱會門票完全尊重市場機制，合作模式不影響一般售票。」他稍早也再度回應，目前觀光署的執行細節都還在研議調整中，「所有討論都會以尊重粉絲的感受與權益為前提，這點請大家放心。」

陳世凱說明，整體方向只有一個，就是思考如何讓台灣在國際演唱會市場更具吸引力，並把台灣納入巡演版圖，增加更多追星的機會。

陳世凱指出，借鏡新加坡、韓國等國家的做法，透過文化與觀光的加乘效果，把市場做大，吸引更多國際級藝人來台開唱，帶動粉絲經濟、城市活絡與觀光效益，讓更多人因為一場演唱會走進一座城市，並願意再回來探索。他說，這些都仍在蒐集意見、持續討論中。當然，觀光署也必須同步提升台灣的整體觀光體質，從點、線到面，全面改善觀光品質。

陳世凱強調，感謝外界的回饋，交通部與觀光署一定會好好來規劃，在確保本國粉絲權益的前提下，兼顧文化發展、城市魅力與國際觀光。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下半年首場「寒流」來了！　大風、雨雪、降溫準備狂襲中國
王鶴棣、朱一龍全被排除！　「LV代言男星爆雙面」網瘋猜他
獨／超綠女友狗！愛巢慘淪偷吃淫樂戰場　小王還找砲友設局吸金

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大阪世博吉祥物「a-We」變黑色搖滾風！休息2個月再闖芬蘭音樂節

嘉義某校傳霸凌！全教總譴責全教產淪為打手　破壞教育專業自主

【廣編】藝術動起來！《AI繪動的畫II特展》一起駭入畫中、玩轉未來藝術

附中女學生尿液下肚才知男同學惡行　校方：啟動三級輔導

入秋最強冷空氣「探14度」　下周連2天雨區擴大

大樂透頭獎衝6.7億！「4生肖發大財」　超會中號碼曝光

演唱會留票給國外客惹議　陳世凱二度回應：優先保障本國粉絲

仙塔律師開庭「為何要請同業處理？」　林智群曝關鍵原因

廚餘養豬12/6起須裝設「自動連續監測」　惡意違規將廢除許可

12星座最新一周運勢　牡羊適合斷捨離、水瓶職場新氣象

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

大阪世博吉祥物「a-We」變黑色搖滾風！休息2個月再闖芬蘭音樂節

嘉義某校傳霸凌！全教總譴責全教產淪為打手　破壞教育專業自主

【廣編】藝術動起來！《AI繪動的畫II特展》一起駭入畫中、玩轉未來藝術

附中女學生尿液下肚才知男同學惡行　校方：啟動三級輔導

入秋最強冷空氣「探14度」　下周連2天雨區擴大

大樂透頭獎衝6.7億！「4生肖發大財」　超會中號碼曝光

演唱會留票給國外客惹議　陳世凱二度回應：優先保障本國粉絲

仙塔律師開庭「為何要請同業處理？」　林智群曝關鍵原因

廚餘養豬12/6起須裝設「自動連續監測」　惡意違規將廢除許可

12星座最新一周運勢　牡羊適合斷捨離、水瓶職場新氣象

雷！很會抱怨卻毫無實力三大星座　TOP 1根本「社會評論家」說比做還好聽

游淑慧開嗆高嘉瑜！揭她目的「就是為選舉」：一路走來都這麼假

全球瘋AI掀能源短缺危機！中研院長示警：不用核能太可惜

獨／林予晞當眾遭師羞辱：世界崩壞！　意外成「第一代Coser」最愛CP流川楓X仙道彰

持有中櫃一成股票逾6年　中航賣出中櫃股票1萬多張獲利1.6億元

高雄雪境童話村6打卡點！耶誕樹下看飄雪　搭叮叮車穿越星幕光廊

立院重修財劃法要中央補回636億　行政院提4原因「無法調整總預算」

摩斯漢堡「台灣火雞堡」12門市限定　還有3大感恩節優惠

韓妝laka首個快閃店就擠爆！年輕女孩瘋滿額拿唇釉吊飾

嘉義市警局資安再升級　AI挑戰下獲國際認證

【生日變忌日】機車直行突遇賓士左轉　23歲騎士卡車底不治

生活熱門新聞

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

不是牛排！老饕特地去吃西堤「只為1道菜」

男同志代孕4胞胎遭炎上！醫重批

早餐常見肉品藏致癌物　毒性與香菸同級！專家示警

「轉戰1行業」36歲怕太老！師傅曝月收30萬

預言颱風假翻車！台大大氣系學生認「沒錢了」

真人「小丸子」長大變美女學霸　精通4國語言多益970分

國道警PO違規照「不取締對得起大家嗎？」　2.7萬人狂讚

八炯被抓包！身分證號碼全露「欠繳3萬6罰單」

龜吼漁港4顆黃金果988元　名嘴批太坑

男同代孕生4寶稱無育兒經驗　她怒開轟

更多熱門

相關新聞

Super Junior寶藍色佔領台北！　蔣萬安曝光大巨蛋驚喜應援

Super Junior寶藍色佔領台北！　蔣萬安曝光大巨蛋驚喜應援

韓國男團super junior今（14日）起在大巨蛋連唱3天，台北市長蔣萬安受訪時表示，北市府團隊特別在大巨蛋週邊規劃一系列彩蛋，也有寶藍色的規劃，希望讓歌迷朋友「E.L.F.」感受到演唱會城市的氛圍。

交通部提「演唱會留票給國外客」遭GD粉砲轟　陳世凱：不影響售票

交通部提「演唱會留票給國外客」遭GD粉砲轟　陳世凱：不影響售票

演唱會票讓給外國旅客？　黃捷轟交通部：觀光不應犧牲我國粉絲權益

演唱會票讓給外國旅客？　黃捷轟交通部：觀光不應犧牲我國粉絲權益

雙金歌王沈文程同框交通部長　對談「高齡換照」：非限制開車　

雙金歌王沈文程同框交通部長　對談「高齡換照」：非限制開車　

雙層巴士明年1月可上國道　交通部訂規範：限高4公尺、強風禁行

雙層巴士明年1月可上國道　交通部訂規範：限高4公尺、強風禁行

關鍵字：

演唱會門票交通部國外旅客旅行社粉絲陳世凱

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

正妹AV女優驚爆過世！　好友自責證實

裝高血壓閃兵！修杰楷、坤達、陳柏霖遭求刑2年8月

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

不是牛排！老饕特地去吃西堤「只為1道菜」

最難交到知心好友星座Top 3

即／康全電訊爆內線　正副董座偷賣股避損遭約談

更多

最夯影音

更多
辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面