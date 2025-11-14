演唱會留票給國外客惹議　陳世凱二度回應：優先保障本國粉絲

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為拚國際客來台，交通部長陳世凱拋出明年將與演唱會合作，保留一些票給國外旅行社攬客來台，卻引發歌迷怒喊「票已難搶，不要添亂」，立委黃捷也批評「不應犧牲我國粉絲權益」。交通部長陳世凱今日二度回應，方向上是為增加更多藝人來台表演，讓民眾有更多觀賞演出機會，也會優先確保本國粉絲權益。

演唱會經濟帶動城市觀光，交通部陳世凱拋出明年也將與演唱會活動合作，保留一些票給國外旅行社招攬國外旅客來台，或補助知名藝人來台展演。不過該規劃卻引發GD粉絲不滿，怒喊「拜託部長不要亂搞！會氣到哭欸，台灣粉絲已經夠難搶票了，不要再來亂」。立委黃捷也批評，「演唱會帶動觀光的方式有百百種，不應該建立在犧牲我國粉絲權益之上。」

陳世凱在網路上留言強調，「演唱會門票完全尊重市場機制，合作模式不影響一般售票。」他稍早也再度回應，目前觀光署的執行細節都還在研議調整中，「所有討論都會以尊重粉絲的感受與權益為前提，這點請大家放心。」

陳世凱說明，整體方向只有一個，就是思考如何讓台灣在國際演唱會市場更具吸引力，並把台灣納入巡演版圖，增加更多追星的機會。

陳世凱指出，借鏡新加坡、韓國等國家的做法，透過文化與觀光的加乘效果，把市場做大，吸引更多國際級藝人來台開唱，帶動粉絲經濟、城市活絡與觀光效益，讓更多人因為一場演唱會走進一座城市，並願意再回來探索。他說，這些都仍在蒐集意見、持續討論中。當然，觀光署也必須同步提升台灣的整體觀光體質，從點、線到面，全面改善觀光品質。

陳世凱強調，感謝外界的回饋，交通部與觀光署一定會好好來規劃，在確保本國粉絲權益的前提下，兼顧文化發展、城市魅力與國際觀光。