律師、警分局長同台開講　海巡北部分署打造法治新思維

▲強化海巡法治力！北部分署結合法界專業舉辦宣導講座。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

為強化同仁法紀觀念、財務規劃知能、防詐意識及風險辨識能力，海巡署北部分署於今（17）日下午在第二岸巡隊會議室舉辦「清淨藍海‧廉能海巡」法治教育宣導活動。活動特邀茗森法律事務所許育誠律師擔任講師，深入解析「海巡署常見違法案例、財務風險案例、國安洩密、消費者債務清理條例簡介，以及陸海空軍懲罰法修正」等五大主題，並提供現場法律詢服務；同時也邀請新北市政府警察局瑞芳分局沈明義分局長，向同仁說明近期常見詐騙手法，並介紹165反詐騙諮詢專線。整場活動共計113位同仁參與。

為提升宣導成效，課程結束後播放了由海洋委員會與海巡署製作的卡通宣導短片《神鬼當鋪－公務機密篇》，以及與世新大學跨域合作拍攝的微電影《不悔》，以生動活潑的方式強化同仁保密防諜觀念，並鼓勵勇於檢舉洩密不法行為。活動最後，針對2025年7月22日正式上路的《公益揭弊者保護法》進行重點說明，為整場活動畫下圓滿句點。

海巡署北部分署表示，近年不法分子常以金錢、詐術或美色等手段誘惑人員，企圖蒐集機關內部機敏資料；亦有同仁因不熟悉法令或防詐觀念不足，而誤觸法網或遭受詐騙。為防範此類風險，北部分署將持續推動法治教育、案例分享與法律諮詢服務，協助同仁及時解決債務與法律問題，營造廉潔、友善的職場環境，並維護機關廉能形象。