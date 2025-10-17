　
生活

快訊／空服員猝逝　長榮航總經理率高階主管鞠躬道歉

▲▼空服員猝逝風波，長榮航空召開記者會道歉。（圖／記攝影中心）

▲空服員猝逝風波，長榮航空召開記者會道歉。（圖／記攝影中心）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空34歲孫姓空服員9月底抱病執勤米蘭返台航班，事後就醫16天後於10月10日仍不幸辭世，長榮航空總經理孫嘉明今（17日）下午率領一級主管首度露面說明，孫嘉明也帶隊鞠躬致歉，孫嘉明表示，他們並沒有躲起來，孫小姐的離開，是大家心中永遠的痛。

孫嘉明表示，他首先要為孫小組不幸離世事件，對社會帶來的紛擾，在此向孫小姐家屬和社會大眾最深歉意。

孫嘉明沉痛表示，這個事件發生以來，他內心很沉重，他雖然是總經理，今天在這裡不僅總經理身分，更是帶著已失去優秀工作夥伴心情來面對大家，有很多同仁到現在無法相信，失去了這樣充滿笑容、盡心盡力的工作夥伴，大家心中充滿不捨，夥伴的離開是大家心中永遠的痛，他也代表長榮航空再次向孫小姐家屬表達最深最沉痛歉意。

孫嘉明說，這個歉意是為了失去夥伴感到遺憾，也是為孫小姐家屬承受巨大傷痛，再多言語也無法挽回一個寶貴同仁生命，也無法撫平家屬心痛；外界很多聲音和批評指教，長榮都聽到了，也虛心接受，他們沒有藏起來、躲起來，他們是利用時間做幾樣工作，包括撫慰家屬、釐清事實和進行檢討。

針對孫姓空服員就醫後以及辭世後協助，孫嘉明表示，孫小姐住院期間，長榮航空也跟家屬聯繫，希望能夠陪伴走過這一段艱難時刻，同時內部也啟動最嚴謹調查程序，訪談每一位同仁，希望完整了解事情發生經過。

孫嘉明強調，長榮深知任何一套程序流程，目的保障在天上飛、地上打拼的同仁，這次事件對我們是很沉痛的提醒，長榮航空也已經即刻啟動內部精進作為，包括關懷通告流程、團隊健康評估、溝通強化等，也承諾會以最高標準打造更安全健康工作環境給所有同仁夥伴。

孫嘉明說，孫小姐的離開是心中永遠的痛，失去不僅是一位重仁員工，無法持續照顧夥伴，承諾也會做好相關調查給家屬完整說明。

▲▼空服員猝死，長榮航空召開記者會，總經理孫嘉明說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼長榮航空召開記者會，總經理孫嘉明率領高階主管道歉。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼空服員猝死，長榮航空召開記者會，總經理孫嘉明率高階主管道歉。（圖／記者湯興漢攝）
 

10/15 全台詐欺最新數據

長榮航空空服員辭世請假孫嘉明

