　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／憶離世空服員「認真敬業」　長榮副總哽咽：任何言語無法彌補

▲▼空服員猝死，長榮航空召開記者會，副總經理蕭錦隆說明一度哽咽。（圖／攝影中心）

▲長榮航空召開記者會，副總經理蕭錦隆說明一度哽咽。（圖／攝影中心）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空34歲孫姓空服員9月底抱病執勤米蘭返台航班，事後就醫16天後於10月10日仍不幸辭世，長榮航空總經理孫嘉明今（17日）下午率領一級主管首度露面說明。長榮航空副總經理蕭錦隆說明時一度哽咽，他表示，「我們深知任何言語都無法彌補家屬的失落，我們真誠致歉，也深切懷念這位認真敬業的同仁。」

孫嘉明表示，他首先要為孫小姐不幸離世事件，對社會帶來的紛擾，在此向孫小姐家屬和社會大眾最深歉意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他說，這個事件發生以來，他內心很沉重，今天在這裡不僅以總經理身分，更是帶著已失去優秀工作夥伴的心情來面對大家，有很多同仁到現在無法相信，失去了這樣充滿笑容、盡心盡力的工作夥伴，大家心中充滿不捨，夥伴的離開是大家心中永遠的痛，他也代表長榮航空再次向孫小姐家屬表達最深最沉痛歉意。

孫嘉明說，這個歉意是為了失去夥伴感到遺憾，也是為孫小姐家屬承受巨大傷痛，再多言語也無法挽回一個寶貴同仁的生命，也無法撫平家屬心痛；外界很多聲音和批評指教，長榮都聽到了，也虛心接受，「我們沒有藏起來、躲起來，我們是利用時間做幾樣工作，包括撫慰家屬、釐清事實和進行檢討。」

▲▼空服員猝死，長榮航空召開記者會，總經理孫嘉明說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼長榮航空召開記者會，總經理孫嘉明率領高階主管道歉。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼空服員猝死，長榮航空召開記者會，總經理孫嘉明率高階主管道歉。（圖／記者湯興漢攝）

蕭錦隆說明，孫小姐在住院醫療期間，公司與家屬持續保持聯繫，「得知孫小姐離世，我們感到極度不捨與難過。公司後續也向家屬表達慰問之意，並協助處理後續的撫卹事宜。這段期間，我們非常感謝家屬對公司的諒解及包容。近日我代表公司致意時，誠摯地向家屬說明了本次事件。」

他指出，公司第一時間就啟動相關的調查，為了釐清事件全貌，訪談了相關人員，惟部分組員仍在執勤，調查需要一點時間才能完成，同時也進一步了解家屬的期望與需求。「很抱歉，我們做得不夠周延。我們深知，任何言語都無法彌補家屬的失落，我們真誠致歉，也深切懷念這位認真敬業的同仁。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 7819 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蘭陽發電廠爆炸畫面曝！廠長身體右半邊灼傷
快訊／台灣大賽G1先發投手出爐
小S回來了！Lulu老公、前男友修羅場　金鐘獎今5大看點
快訊／新堰塞湖快溢淹　居民、電廠員工緊急撤離
快訊／台灣大賽雙方陣容出爐
性感女沒錢付車資！真實身分眾人驚呆　腳銬勾破黑絲
快訊／中華足協爭議「連環爆」　理事長王麟祥請辭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

比照月經幣！他連署補助男性「伙食幣」：男性食量是1.5倍　網戰翻

背痛竟是骨質疏鬆！高齡婦人脊椎骨折　醫示警：是種沉默疾病

「台灣文化日」34場活動北中南展開　深入書店、美術館與社區

營業15年！台北知名二手書店「下台一鞠躬」　最後倉拍後熄燈

工會揚言赴馬拉松活動陳情　長榮總經理：會保障跑者安全

「政大永慶租金行情地圖」助租案成交量增4成　奪亞洲科技卓越獎

消費者專屬智能助理！永慶房屋「i特助」用AI自動推薦好房

空服員請假會被扣分　長榮喊「不是懲處」：屬獎勵機制

免費洗頭「已30位鏟子超人」放鳥　業者心寒喊卡：損失慘重

北捷B3新風貌曝！全場狂讚「新美學」：穿著衣服改衣服太厲害

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

張鈞甯首入圍金鐘「誰不想得」！XD　曝去年看直播落淚：離我還有點距離

普發1萬首批適用出爐！　財長：11月上旬直接入帳最快領到

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

小泉進次郎退燒、高市早苗崛起！蔡桑談日本政治文化與時代價值觀｜蔡桑神鬼夜話 EP94

比照月經幣！他連署補助男性「伙食幣」：男性食量是1.5倍　網戰翻

背痛竟是骨質疏鬆！高齡婦人脊椎骨折　醫示警：是種沉默疾病

「台灣文化日」34場活動北中南展開　深入書店、美術館與社區

營業15年！台北知名二手書店「下台一鞠躬」　最後倉拍後熄燈

工會揚言赴馬拉松活動陳情　長榮總經理：會保障跑者安全

「政大永慶租金行情地圖」助租案成交量增4成　奪亞洲科技卓越獎

消費者專屬智能助理！永慶房屋「i特助」用AI自動推薦好房

空服員請假會被扣分　長榮喊「不是懲處」：屬獎勵機制

免費洗頭「已30位鏟子超人」放鳥　業者心寒喊卡：損失慘重

北捷B3新風貌曝！全場狂讚「新美學」：穿著衣服改衣服太厲害

詹子賢喪父歸隊備戰！平野惠一不擔心調整：我相信他

救援貓報恩「把老鼠丟鍋中加菜」　女主人看監視器畫面崩潰

顏正國《少年吔，安啦！》珍重再見場告別！高捷出席送老友　收益捐助更生人

南韓大學生赴柬埔寨遭詐騙虐死　政府派員監督驗屍！曝光包機進度

跟安芝儇一起做公益！「#CheerUpAn」挑戰邀粉絲一同行善

蘭陽發電廠開關場爆炸畫面曝！廠長右半身灼傷　癱軟倒地送醫搶救

比照月經幣！他連署補助男性「伙食幣」：男性食量是1.5倍　網戰翻

緬北新生代「徐老發」詐團　血手印蓋小黑屋...不服管理剁手指泡酒

賴清德勗勉海軍談「4新」　投資新科技不對稱戰力維護台海和平

台灣大賽G1先發投手確定　魔神樂VS羅戈

楊一展低調當「鏟子超人」 見花蓮慘況...落下男兒淚！

生活熱門新聞

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

入獄前All in台積電！5年後見戶頭驚呆

即／炎亞綸甜點工廠超髒還血汗　火速開罰限期改善

清寒生繳不出1.8萬　同校生幫學校喊冤

員旅去墾丁4天　老闆喊「預算不足」改飛日本玩5天

「風神」颱風可能周日生成　連2天雨勢劇烈「北部宜花防豪雨」

10天連假來了「機場會擠爆！」網羨煞1縣市

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

進口菜農藥超標「一票人以為沒吃」　菜販卻曝驚人真相

快訊／空服員猝逝　長榮航總經理率高階主管鞠躬道歉

更多熱門

相關新聞

長榮認「座艙長沒回報組員生病」瑕疵　提4精進「1周內完成調查」

長榮認「座艙長沒回報組員生病」瑕疵　提4精進「1周內完成調查」

長榮航空孫姓空服員抱病執勤米蘭返台航班，事後就醫16天後於10月10日仍不幸辭世，長榮航空副總經理蕭錦隆談起調查情況時，一度哽咽說不出話，蕭錦隆除再度跟家屬致歉外，蕭錦隆也坦言座艙長並無回報組員生病，該部分確實有瑕疵，另將有4項精進措施。包落實通報、檢視制度等，調查報告將於一周內出爐。

快訊／空服員猝逝　長榮航總經理率高階主管鞠躬道歉

快訊／空服員猝逝　長榮航總經理率高階主管鞠躬道歉

空服員猝逝　長榮高階主管出面說明

空服員猝逝　長榮高階主管出面說明

快訊／空服員猝逝風波　長榮航空14:30首度出面說明

快訊／空服員猝逝風波　長榮航空14:30首度出面說明

長榮航空擋病假最高只罰150萬？　行政院：與地方政府研商加重罰

長榮航空擋病假最高只罰150萬？　行政院：與地方政府研商加重罰

關鍵字：

長榮航空空服員

讀者迴響

熱門新聞

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

快訊／「亞洲最美」克拉拉離婚了！　公司證實「豪門婚姻6年破碎」

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

快訊／蔡康永與小S深夜突發文！

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

維基寫76歲！潘迎紫回應真實年齡

日溫泉員工遇熊襲失蹤！100m外尋獲男屍

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

《我想死，但想吃辣年糕》白世熙驟逝　「生前捐心臟、肺等」救5條生命

正妹直播主「開包裹爆炸」毀容　雙眼腫剩一條線

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

韓國旅遊要戴「我是台灣人」徽章　韓網嘆丟人

快訊／普發1萬朝野無異議三讀通過　11月上旬執行

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

更多

最夯影音

更多
不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面