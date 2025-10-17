快訊／憶離世空服員「認真敬業」　長榮副總哽咽：任何言語無法彌補

▲長榮航空召開記者會，副總經理蕭錦隆說明一度哽咽。（圖／攝影中心）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空34歲孫姓空服員9月底抱病執勤米蘭返台航班，事後就醫16天後於10月10日仍不幸辭世，長榮航空總經理孫嘉明今（17日）下午率領一級主管首度露面說明。長榮航空副總經理蕭錦隆說明時一度哽咽，他表示，「我們深知任何言語都無法彌補家屬的失落，我們真誠致歉，也深切懷念這位認真敬業的同仁。」

孫嘉明表示，他首先要為孫小姐不幸離世事件，對社會帶來的紛擾，在此向孫小姐家屬和社會大眾最深歉意。

他說，這個事件發生以來，他內心很沉重，今天在這裡不僅以總經理身分，更是帶著已失去優秀工作夥伴的心情來面對大家，有很多同仁到現在無法相信，失去了這樣充滿笑容、盡心盡力的工作夥伴，大家心中充滿不捨，夥伴的離開是大家心中永遠的痛，他也代表長榮航空再次向孫小姐家屬表達最深最沉痛歉意。

孫嘉明說，這個歉意是為了失去夥伴感到遺憾，也是為孫小姐家屬承受巨大傷痛，再多言語也無法挽回一個寶貴同仁的生命，也無法撫平家屬心痛；外界很多聲音和批評指教，長榮都聽到了，也虛心接受，「我們沒有藏起來、躲起來，我們是利用時間做幾樣工作，包括撫慰家屬、釐清事實和進行檢討。」

▲▼長榮航空召開記者會，總經理孫嘉明率領高階主管道歉。（圖／記者湯興漢攝）

蕭錦隆說明，孫小姐在住院醫療期間，公司與家屬持續保持聯繫，「得知孫小姐離世，我們感到極度不捨與難過。公司後續也向家屬表達慰問之意，並協助處理後續的撫卹事宜。這段期間，我們非常感謝家屬對公司的諒解及包容。近日我代表公司致意時，誠摯地向家屬說明了本次事件。」

他指出，公司第一時間就啟動相關的調查，為了釐清事件全貌，訪談了相關人員，惟部分組員仍在執勤，調查需要一點時間才能完成，同時也進一步了解家屬的期望與需求。「很抱歉，我們做得不夠周延。我們深知，任何言語都無法彌補家屬的失落，我們真誠致歉，也深切懷念這位認真敬業的同仁。」