空服員請假會被扣分　長榮喊「不是懲處」：屬獎勵機制

▲空服員猝逝，長榮航空總經理孫嘉明率高階主管召開記者會說明。（圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空孫姓空服員抱病執勤，返台就醫後不幸辭世，工會揭露空服員請假制度苛刻，會影響扣分和考績。長榮航空表示，每天都有100到200名空服員請假，沒有不能請假或困難狀況；因熱門時間考量請假名額有限，優先順序依照績效等獎勵措施，該機制不是懲處。

長榮空服員辭世引發社會對空服員請假制度關注，工會日前揭露若請假就會影響考績，譬如平日生病扣1分，周末或連續假日扣2分，跨年農曆年請假扣3分，超過4天臨時特休會失去申請航班或休假的資格，形同變相懲罰，也影響空服員選班、調班的資格。

目前長榮航空約有4千名空服員，長榮航空協理楊秀慧表示，有關組員請假，平日約有100多人，假日200多人，如果需要請假，可直接申請或寫mail處理，沒有很困難，在每天有100到200多人請假下，排班時每天會安排250人和300人待命，沒有不能請假和請假困難狀況，針對同仁請假，公司第一時間採尊重和信任，組員事後補資料即可。

針對工會揭露請假扣分制度，楊秀慧表示，這僅是佔績效一小部分，績效主要著重組員線上工作表現，以及定期檢核同仁飛航安全表現。

據了解，每逢跨年和過年熱門假期，長榮航空空服員單日請假人數，高峰時上看800到1200人不等，訂定獎勵措施後有下降趨勢。

楊秀慧說明，排班的考量點很多，必須符合民用航空法和勞動法規是最重要和優先的部分，如果組員有需求，也有獎勵措施，讓組員能夠事先提出想飛的航班和休假日，但因為組員喜歡飛的航班和想休日期很大一部分會重疊，每個航班名額有限，休假日排定人數有限，因此推出獎勵方案，制定一個比較合理、讓組員可理解的排序規定，這不是懲處，而是獎勵，在名額有限下，如果很多人申請同一航班或同一個休假，還是要有核准的優先順序。

針對孫姓空服員不幸病逝後，長榮航空內部還向其催收請假證明，長榮航空除第一時間針對作業疏失致歉外，楊秀慧也表示，因為每天平均100到200多人請假，會有不同請假證明，大部分空服員會在服勤時順便繳交或拍照傳給公司，因為服勤關係，空服員會有很長時間無法進入公司繳交證明。

楊秀慧說，在該情況下，內勤同仁就會針對累積一段時間沒有收到證明的同仁發訊息提醒，針對孫小姐該案屬內部疏失，長榮航空很抱歉，確實是內部行政疏失，同仁累積一段時間出勤資料繳交數量比較多，有這樣的疏忽，是內部需要虛心檢討改進的部分。