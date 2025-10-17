長榮認「座艙長沒回報組員生病」瑕疵　提4精進「1周內完成調查」

▲空服員猝死，長榮航空召開記者會，總經理孫嘉明率高階主管道歉。（圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空孫姓空服員抱病執勤後猝逝，長榮航空今日召開記者會說明，副總經理蕭錦隆談起調查情況時，一度哽咽說不出話，他除了再度跟家屬致歉外，也坦言座艙長並無回報組員生病，該部分確實有瑕疵，另將有4項精進措施。包落實通報、檢視制度等，調查報告將於一周內出爐。

長榮航空總經理孫嘉明今日率領一級主管公開露面，也對空服員不幸辭世一事鞠躬致歉。針對外界的批評，孫嘉明說明，長榮航空並非躲起來，而是將心力優先投入在最重要的事情上，撫慰家屬並釐清事實，且協助處理後續事宜，希望能陪伴家屬走過最艱難的時刻。

長榮航空副總經理蕭錦隆表示，長榮航空在事發後第一時間即啟動內部調查，訪談相關人員以釐清事件全貌，同時勞動部及桃園市勞檢處已於10月13日至長榮航空進行勞動檢查，經檢視，公司在飛行時數、休時及差假申請等事項上，皆符合相關規定。他說，公司將持續積極配合主管機關的後續調查。

談起該空服員不幸辭世，蕭錦隆也一度哽咽說不出話，他表示，深知任何言語都無法彌補家屬的失落，「我們真誠致歉，也深切懷念這位認真敬業的同仁。」

▲長榮航空副總經理蕭錦隆說明一度哽咽。（圖／攝影中心）

蕭錦隆強調，儘管完整調查結果尚未出爐，但這次事件提醒了公司必須用更高的標準來關照每一位同仁，長榮航空承諾立即啟動並落實幾項精進措施，包括強化健康評估，於服勤前與執勤期間，全面強化執行自我健康狀況評估；其次是落實通報機制，強調並落實組員異常狀況的處理程序及即時通報機制。

第三則是提升管理職能，強化管理職能與溝通協作能力，提升決策品質與執行效能；第四則會持續檢視制度，將持續檢視現有的考核評鑑作業。

針對座艙長疑似沒有回報當天航班有組員生病，蕭錦隆坦言，事務長CP Reports(事務長航班日誌)回報確實有瑕疵，希望未來一周內，盡快完成調查報告。

長榮航空表示，會持續與家屬保持聯繫，並在調查完成後，以最負責任的態度向家屬說明，同時也會以最誠懇的態度，面對檢討、落實改變，讓這樣的遺憾不再重演，因為任何的制度與流程，最終的目的都只有一個，就是要保護每一位在天上飛及在地上打拼的長榮人。