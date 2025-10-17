報到第2天就出事！樹林警涉助詐團查165帳戶　遭屏東地院裁定收押

▲樹林警分局傳出警員涉貪瀆遭搜索。（圖／翻攝Google Maps）

記者陳以昇、閔文昱／新北報導

新北警紀連環爆！繼三重、中和分局有員警涉洩密遭搜索後，樹林警分局也爆出醜聞。40歲劉姓警備隊警員疑勾結詐騙集團，協助查詢165專線警示帳戶，涉嫌《貪污治罪條例》等罪。屏東地檢署15日上午指揮警政署政風室、新北市警局、屏東縣調查站及樹林分局兵分多路搜索，隨即將劉員帶回屏東縣調查站偵訊，經複訊後，16日晚間遭屏東地院裁定收押。

據了解，檢方在偵辦詐團案件時，意外發現劉員疑似以警職權限協助詐團過濾警示帳戶，用以挑選可用人頭帳戶。劉員本月13日才從海山警分局調回樹林分局，報到第2天就遭檢調約談帶走，震撼警界。

樹林警分局指出，已全力配合檢調調查，並強調秉持「警紀警辦、毋枉毋縱」原則，決不掩飾、不庇縱、不護短。內部並擬依規定對劉員記二大過免職，以示懲處決心，展現淨化警隊、維護警譽的態度。

事實上，新北警方近兩日接連爆出洩密風波。除樹林案外，三重分局陸姓小隊長與中和分局張姓偵查佐今（16）日亦遭檢調搜索，疑涉及向線民洩漏車籍及個資。短短兩天內三名員警接連被帶走偵訊，警界風紀再亮紅燈，也凸顯資訊安全與內控管理問題亟待檢討。