　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「張忠謀怎麼可能騙人」　律師母遭詐過程曝光

記者黃翊婷／綜合報導

台積電創辦人張忠謀的自傳下冊去年11月出版，當時就有詐騙集團佯稱要送書，冒用張忠謀的名義誆騙民眾。律師林智群表示，近日母親也遇到相同手法的詐騙，以為張忠謀要送2萬本書，還直言「張忠謀怎麼可能騙人」，幸好母親還不太會操作手機，遇到問題都會找他處理，才沒有真的上當。

▲▼台積電創辦人張忠謀。（圖／記者湯興漢攝）

▲台積電創辦人張忠謀。（資料照／記者湯興漢攝）

律師林智群日前在臉書分享母親遇到詐騙的事情，當時母親打電話給他，說張忠謀要送2萬本書，希望他幫忙處理一下，他告知那是詐騙，母親一度還不相信並直言「張忠謀怎麼可能騙人」，他立刻找出相關新聞證明，曾經有人為了拿書被騙800萬元，「網路上說要送你東西的，都是騙人的！世界上沒這麼好的事情。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林智群表示，網路上一堆詐騙，給長輩使用手機都要格外留意，幸好母親還不太會操作手機，所以都會找他幫忙，剛好他經常處理這種案子，才沒有真的上當。

事實上，早在去年10月間台灣事實查核中心就已經公告提醒，臉書廣告「張忠謀贈送書籍5000本，點連結領取」是詐騙手法。台積電當時也有澄清，強調張忠謀不曾透過社群平台舉辦任何贈書活動，或參與投資、股票團體，也沒有刊登類似的廣告或分享投資經驗，請民眾多加留意，以免被騙。

K媽打電話給我，說張忠謀要送2萬本書，要我幫她處理。 我：「那個是騙人的啦！張忠謀哪那麼閒，還送你書？」 K媽：「張忠謀怎麼可能騙人！」 我：「那個是詐騙集團要騙你的啦！」、「我貼新聞給你看，有人為了拿書被騙了800萬元。」、「網路上...

林智群律師（klaw） 發佈於 2025年10月15日 星期三
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
她美到被包裝成玉女歌手卻突離台　冷嗆「熊抱男星」
正妹陸直播主包裹爆炸毀容　「雙眼腫剩一條線」
郭碧婷父罹肺癌！　親揭「放療42次」過程
國中生被撞飛5米！　「駕駛逃逸」爸爸淚求監視器
孫安佐爆「恍惚不雅片」被兜售！　還有1女入鏡
全台大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸一個輕颱

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸一個輕颱

周日起2地區防「大量降雨」　熱帶低壓最新預測路徑曝

「張忠謀怎麼可能騙人」　律師母遭詐過程曝光

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

熱帶低壓生成「周末成颱」　全台變天雨炸4天

白兔夢境裡的青春告白！　比菲多董座愛女梁個兒畫展亮相

大學生怨Bilibili連不上　教育部澄清「沒封鎖」：路由轉送異常

全台轉雨！準風神對撞共伴「紫爆」要來了　4天路徑甩水彈

抬頭就看到站名！ 北捷列車到站跑馬燈「全線大變身」

室友整身臭躺睡「早上才洗澡」　一票人曝原因：晚上不敢女友啪啪

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

普發1萬首批適用出爐！　財長：11月上旬直接入帳最快領到

奪命畫面曝！桃園男過馬路遭大客車撞倒地　疑「2次輾壓」傷重不治

這一泡代價高...苗栗脫序大叔竟對警車尿尿　法官判罰6千元

全台大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸一個輕颱

周日起2地區防「大量降雨」　熱帶低壓最新預測路徑曝

「張忠謀怎麼可能騙人」　律師母遭詐過程曝光

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

熱帶低壓生成「周末成颱」　全台變天雨炸4天

白兔夢境裡的青春告白！　比菲多董座愛女梁個兒畫展亮相

大學生怨Bilibili連不上　教育部澄清「沒封鎖」：路由轉送異常

全台轉雨！準風神對撞共伴「紫爆」要來了　4天路徑甩水彈

抬頭就看到站名！ 北捷列車到站跑馬燈「全線大變身」

室友整身臭躺睡「早上才洗澡」　一票人曝原因：晚上不敢女友啪啪

快訊／台中恐怖男砍殺鄰居不是第一次！　殺人未遂罪聲押

快訊／昨夜才通報失蹤！台鐵內灣支線「17歲少年倒臥鐵軌亡」

新壽輝達北市府陷「三角習題」　各自盤算曝光

台塑沒沖到「AI浪潮」　謝金河曾建議王文淵收購1公司：可惜沒突破

「TOYOTA全新休旅」預計10/21發表！尺碼接近Corolla Cross

郭碧婷父罹小細胞肺癌！　「放療42次」親揭治療過程…抗癌2重點

「亞洲瑞士」成富豪秘密金庫　459億金條塞爆

她美到被包裝成玉女歌手…卻突離開台灣　「還遇男星想熊抱」當場冷嗆

10月17日星座運勢／天蠍座激情不斷　處女座投資賺翻天

斬斷普丁金流！　川普宣布：印度保證「停買俄羅斯石油」

【不要再講了！】媽連喊３次：你褲子穿反！兒子當場社死XD

生活熱門新聞

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

10天連假來了「機場會擠爆！」網羨煞1縣市

飛日本玩他嘆「沒早餐店」　達人搖頭了

周日2地區防「大量降雨」　熱帶低壓最新路徑曝

大學生怨Bilibili連不上　教育部澄清「沒封鎖」：路由轉送異常

熱帶低壓生成「周末成颱」　全台變天雨炸4天

室友整身臭躺睡「早上才洗澡」　一票人曝原因

要撐到領年終再離職？　網點出1關鍵

科技大廠「員工餐爽吃螃蟹」　他2個月胖13公斤

更多熱門

相關新聞

普發1萬還沒領就被騙！2人慘損56萬

普發1萬還沒領就被騙！2人慘損56萬

立法院明（17）日將處理攸關全民普發現金1萬元的「韌性特別預算案」，財政部預計最快11月上旬起發放。不過，錢還沒發，詐騙已經先出現！刑事局表示，目前已接獲2起與普發現金相關詐騙案件，總損失金額高達56萬元，呼籲民眾務必認明「.gov」官方網站，不要隨意點擊簡訊連結或填寫個資。

柯文哲也遭詐騙！　陳佩琪爆：脫離社會太久把信用卡打在釣魚網站

柯文哲也遭詐騙！　陳佩琪爆：脫離社會太久把信用卡打在釣魚網站

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

16歲女兒腦腫瘤剩1年壽命 媽刷短影音求醫...女兒12天後猝死

16歲女兒腦腫瘤剩1年壽命 媽刷短影音求醫...女兒12天後猝死

新加坡擬對詐騙犯判24鞭　洪孟楷：台灣也該思考我們能不能

新加坡擬對詐騙犯判24鞭　洪孟楷：台灣也該思考我們能不能

關鍵字：

詐騙林智群張忠謀

讀者迴響

熱門新聞

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

快訊／蔡康永與小S深夜突發文！

麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

韓國旅遊要戴「我是台灣人」徽章　韓網嘆丟人

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

新竹人妻偷吃被抓姦　開240萬求夫別提告

男大生繳不出學費輕生　留手機給家人「可賣掉換錢」

維基寫76歲！潘迎紫回應真實年齡

缺工太嚴重！卓榮泰預告擴大引進移工

即／涉勾結線民「抓大放小」　新北2刑警遭帶走

獨／男星年銷6億成銷售王　卻慘遭欠200萬不還

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

馬治薇接受中資案　二審改判2年8月

更多

最夯影音

更多
不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面