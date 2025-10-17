「張忠謀怎麼可能騙人」　律師母遭詐過程曝光

記者黃翊婷／綜合報導

台積電創辦人張忠謀的自傳下冊去年11月出版，當時就有詐騙集團佯稱要送書，冒用張忠謀的名義誆騙民眾。律師林智群表示，近日母親也遇到相同手法的詐騙，以為張忠謀要送2萬本書，還直言「張忠謀怎麼可能騙人」，幸好母親還不太會操作手機，遇到問題都會找他處理，才沒有真的上當。

▲台積電創辦人張忠謀。（資料照／記者湯興漢攝）

律師林智群日前在臉書分享母親遇到詐騙的事情，當時母親打電話給他，說張忠謀要送2萬本書，希望他幫忙處理一下，他告知那是詐騙，母親一度還不相信並直言「張忠謀怎麼可能騙人」，他立刻找出相關新聞證明，曾經有人為了拿書被騙800萬元，「網路上說要送你東西的，都是騙人的！世界上沒這麼好的事情。」

林智群表示，網路上一堆詐騙，給長輩使用手機都要格外留意，幸好母親還不太會操作手機，所以都會找他幫忙，剛好他經常處理這種案子，才沒有真的上當。

事實上，早在去年10月間台灣事實查核中心就已經公告提醒，臉書廣告「張忠謀贈送書籍5000本，點連結領取」是詐騙手法。台積電當時也有澄清，強調張忠謀不曾透過社群平台舉辦任何贈書活動，或參與投資、股票團體，也沒有刊登類似的廣告或分享投資經驗，請民眾多加留意，以免被騙。