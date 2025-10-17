彰化市值15億「1.7噸K他命」工廠遭破獲　老闆飛哥還在跑

▲藏在彰化線西一處製毒工廠日前遭破獲，檢方近日偵結起訴5人。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

中檢指揮偵辦彰化線西一處製毒工廠案，查出陳男等人製作大量K他命，被查扣626公斤成品、1228公斤半成品，市值逼近15億台幣，好險沒流入市面。中檢近日偵結，起訴陳男等5名成員，幕後一名綽號「飛哥」的男子尚未到案。

檢方今年6月接獲刑事局中打、大雅警分局通報，在彰化線西有一處500坪製毒工廠情資，旋即指派陳東泰檢察官指揮偵辦，持搜索票前往，當場逮捕陳姓等5名製毒人員，現場查扣總計1756公斤K他命（626公斤成品、1228公斤半成品），並有一批製毒器具等。

▲▼專案小組今年6月前往攻堅，逮捕5名正在製毒的成員。（圖／記者許權毅翻攝）



檢警追查，一名綽號「飛哥」的男子今年5月出資給陳男等人，再由陳男前往彰化尋找適合地點，鎖定該處有多處工廠，可掩蔽氣味，進而擇定該處製毒。飛哥將製毒原料送至廠區後，陳男等人便將K粉加入鐵桶，混入酒精，並以瓦斯爐持續加熱，直到完全溶解，再倒入鹽酸，等候產出結晶，放入脫水機後，讓晶體曬乾完成製毒。

▲▼專案小組估算，該批K他命市值高達15億。（圖／記者許權毅翻攝）



專案小組今年6月19日一早前往攻堅，查扣大量贓證物，並逮捕陳男等5人，向法院聲押獲准。據估算，K他命每1公克約1300元至1600元，該批成品、半成品市值高達15億台幣，若流入黑市恐怕嚴重影響社會治安。

中檢也說，考量本件扣案毒品數量龐大，屬易生危險、不便保管之物，檢察官並於偵查終結前，先依規定職權核發命令取樣後銷燬，減少毒品保管風險。