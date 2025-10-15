曾為基隆寫歌爆紅日本！林右昌哀悼黃小玫：失去優秀年輕創作者

▲黃小玫罹癌辭世，年僅34歲。（圖／好韻多多提供）

記者閔文昱／綜合報導

34歲創作歌手黃小玫（SANDY HXM）因罹患罕見疾病「NK／T細胞淋巴癌」病逝消息曝光後，令粉絲與藝文圈震驚與不捨。前民進黨秘書長、前基隆市長林右昌今（15日）也在臉書發文悼念，回憶她曾擔任基隆觀光代言人時的合作點滴，感嘆「她那麼優秀、又那麼年輕，真的太讓人難過」。

林右昌表示，第一次與黃小玫見面是在疫情後期，當時基隆市政府觀銷處邀請她擔任「24小時不斷電・玩基隆」代言人，他立刻被她「正面積極又細膩的熱情感染，滿滿的正能量」。他回憶，黃小玫為了拍攝企劃，花整整一天時間親自探索基隆，並創作主題曲與MV《24小時基隆》，用音樂向世界展現基隆的城市魅力。

他感嘆，「今天聽到她逝世的消息，除了震驚還有更多的不捨，我們失去了一位優秀的年輕創作者，願她安息。」貼文一出，許多網友留言哀悼，「很陽光的一位女孩，願她一路好走」、「謝謝她，願她安息」、「三語流利、外型亮麗，真的是天妒英才。R.I.P.」。

黃小玫以清新氣質與三語創作聞名，2018年以日語自創曲《我們在台灣見吧！》及「台灣燈會」主題曲《海與光》打開知名度，更以《24小時基隆》在「日本國際觀光影像節」奪下「最佳東亞影像獎」，讓台灣之美被更多國際觀眾看見。

她的團隊在粉專發布訃聞時表示，即使治療過程極為艱辛，黃小玫仍保持積極正面的態度，「她深深愛著台灣，將熱情化為動人的影像與音樂」，盼她的創作能繼續溫暖大家，也讓專輯《Appreciation》的精神延續下去。