　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曾為基隆寫歌爆紅日本！林右昌哀悼黃小玫：失去優秀年輕創作者

▲▼黃小玫推出個人首張創作專輯《Appreciation》。（圖／好韻多多提供）

▲黃小玫罹癌辭世，年僅34歲。（圖／好韻多多提供）

記者閔文昱／綜合報導

34歲創作歌手黃小玫（SANDY HXM）因罹患罕見疾病「NK／T細胞淋巴癌」病逝消息曝光後，令粉絲與藝文圈震驚與不捨。前民進黨秘書長、前基隆市長林右昌今（15日）也在臉書發文悼念，回憶她曾擔任基隆觀光代言人時的合作點滴，感嘆「她那麼優秀、又那麼年輕，真的太讓人難過」。

林右昌表示，第一次與黃小玫見面是在疫情後期，當時基隆市政府觀銷處邀請她擔任「24小時不斷電・玩基隆」代言人，他立刻被她「正面積極又細膩的熱情感染，滿滿的正能量」。他回憶，黃小玫為了拍攝企劃，花整整一天時間親自探索基隆，並創作主題曲與MV《24小時基隆》，用音樂向世界展現基隆的城市魅力。

他感嘆，「今天聽到她逝世的消息，除了震驚還有更多的不捨，我們失去了一位優秀的年輕創作者，願她安息。」貼文一出，許多網友留言哀悼，「很陽光的一位女孩，願她一路好走」、「謝謝她，願她安息」、「三語流利、外型亮麗，真的是天妒英才。R.I.P.」。

黃小玫以清新氣質與三語創作聞名，2018年以日語自創曲《我們在台灣見吧！》及「台灣燈會」主題曲《海與光》打開知名度，更以《24小時基隆》在「日本國際觀光影像節」奪下「最佳東亞影像獎」，讓台灣之美被更多國際觀眾看見。

她的團隊在粉專發布訃聞時表示，即使治療過程極為艱辛，黃小玫仍保持積極正面的態度，「她深深愛著台灣，將熱情化為動人的影像與音樂」，盼她的創作能繼續溫暖大家，也讓專輯《Appreciation》的精神延續下去。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

普發現金1萬倒數！立院協商「3.5小時拍板」保留8案　周五三讀衝關

曾為基隆寫歌爆紅日本！林右昌哀悼黃小玫：失去優秀年輕創作者

要用推車裝！林岱樺出席廉政會「帶4箱資料」 喊話要有公平市長初選

普發現金1萬最快11月領！賴清德喊話朝野「一起讓預算過關」

陳其邁「BLACKPINK粉頭照」曝光！PO活動懶人包：來高雄別只待1天

國人赴德被當中國通緝犯遭盤查4小時　外交部：獲報後即持續關切

林國漳獲民進黨徵召選宜蘭縣長　吳宗憲：有信心凝聚藍白守住蘭陽

傳新壽明北士科舉行動土儀式　北市府諷：不清楚是否為假開工

蔣萬安下午會見鄭麗文　讚國民黨需要戰力反擊民進黨胡作非為

單價120元戰備水+5萬會議椅挨轟　國防部同意刪4.4億元

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

準秋颱「風神」路徑分歧！周末降溫10度全台降雨

普發現金1萬倒數！立院協商「3.5小時拍板」保留8案　周五三讀衝關

曾為基隆寫歌爆紅日本！林右昌哀悼黃小玫：失去優秀年輕創作者

要用推車裝！林岱樺出席廉政會「帶4箱資料」 喊話要有公平市長初選

普發現金1萬最快11月領！賴清德喊話朝野「一起讓預算過關」

陳其邁「BLACKPINK粉頭照」曝光！PO活動懶人包：來高雄別只待1天

國人赴德被當中國通緝犯遭盤查4小時　外交部：獲報後即持續關切

林國漳獲民進黨徵召選宜蘭縣長　吳宗憲：有信心凝聚藍白守住蘭陽

傳新壽明北士科舉行動土儀式　北市府諷：不清楚是否為假開工

蔣萬安下午會見鄭麗文　讚國民黨需要戰力反擊民進黨胡作非為

單價120元戰備水+5萬會議椅挨轟　國防部同意刪4.4億元

普發現金1萬倒數！立院協商「3.5小時拍板」保留8案　周五三讀衝關

風神成颱「關鍵轉折」路徑南修可能衝登陸　半個台灣雨涼變天2字頭

臉書留言「問候黃捷媽媽」挨告！法官判無罪

聲優媽媽推薦超好看動畫...女兒一看傻「我有配音」：先裝不知道

國際火線／人帥真好！「空洞派」掌門人馬克宏的無限之戰

關掉一台還能做出落葉飄！　殲-35已裝上新中推渦扇-19

住溫泉飯店玩漆藝　虹夕諾雅谷關「蒔繪＋金繼手作」冬日專案先看

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

政治熱門新聞

普發1萬可望11月入帳！賴清德籲朝野團結

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

撤回砍監察院預算案傅崐萁非常生氣！　黃國昌：承受很大壓力

陳其邁粉頭照曝！PO活動懶人包：來高雄別只待1天

賴清德當面問「光電板質詢」爭議　陳亭妃喊冤：我被斷章取義

傳新壽明北士科舉行動土儀式　北市府說話了

國人赴德被當中國通緝犯遭盤查4小時　外交部：獲報後即持續關切

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

單價120元戰備水+5萬會議椅挨轟　國防部同意刪4.4億元

別再轉傳散布北車性侵案影片　綠委：對受害者是二度傷害

國台辦引用《沒出息》酸台積電　王世堅嗆：連滾帶爬的是中芯、紫光

柯志恩轟市府包庇柏油山！竟是自家人「喬」8次

曾為基隆寫歌爆紅日本！林右昌哀悼黃小玫

普發1萬闖關成功在望！立院協商保留8案

更多熱門

相關新聞

34歲美女網紅歌手「罹罕見癌症病逝」

34歲美女網紅歌手「罹罕見癌症病逝」

去年才推出首張個人專輯的網紅創作歌手黃小玫，團隊今（15日）在她的臉書透露，黃小玫罹患罕見疾病「NK/T細胞淋巴癌」，最後不敵病魔辭世，享年34歲，消息一出震驚不少粉絲。

看完座艙長聲明　她心碎點「背後恐怖思維」

看完座艙長聲明　她心碎點「背後恐怖思維」

即／台東政壇傳奇「7連霸戰將」！　前縣議員黃瑞華病逝

即／台東政壇傳奇「7連霸戰將」！　前縣議員黃瑞華病逝

民進黨台北市長選戰的政治奧妙？　逐漸走入「末日現象」的政治宿命

民進黨台北市長選戰的政治奧妙？　逐漸走入「末日現象」的政治宿命

顏正國最後對話曝　好友淚崩揭他遺願

顏正國最後對話曝　好友淚崩揭他遺願

關鍵字：

黃小玫病逝音樂創作林右昌悼念

讀者迴響

熱門新聞

通緝犯北車性侵港女！2人竟是朋友　警證實

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

即／應曉薇復出涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

正妹逼店員賣春接400客　移送照驚豔日台網友

普發1萬可望11月入帳！賴清德籲朝野團結

Toyz火鍋店突宣布歇業！官方親曝原因

新壽北士科T17、T18動土儀式　確定明天上午安排

即／應曉薇明加開羈押庭　女兒害怕發文

當眾性侵震驚社會　北市警局公布5大作為

北車性侵案　目擊的馬籍學生曝經過

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面