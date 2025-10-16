　
社會 社會焦點 保障人權

只因朋友不理他　KTV縱火奪5命！死囚彭建源求再審：不是故意的

記者吳銘峯／台北報導

發生在2012年間的新竹KTV縱火案，兇手彭建源因不滿周姓友人不理會他，竟購買汽油前往友人經營的KTV縱火，這把火燒死5名現場消費的客人，彭男也在2014年間遭判死刑定讞。律師團日前為他聲請再審，高等法院16日開庭時，彭男表示，自己有在反省、檢討，他真的不是故意的，請求法院重啟再審。

▲▼新竹KTV縱火燒死5人的死囚彭建源。（圖／記者吳銘峯攝）

▲新竹KTV縱火燒死5人的死囚彭建源，請求高等法院再審。（圖／記者吳銘峯攝）

現年47歲的彭建源，自幼因受寵溺，性格暴躁。退伍後結交吸毒的友人，染上毒癮，性格更加殘暴，稍有不順，就暴力相向。曾經預謀要殺害父親，也犯下妨害自由、毒品、家暴等多項前科。

案發於2012年3月間，當時彭男與人起了爭執，打算找同年的周姓友人前來助陣，但周男不理會他。彭男不滿，購買了10公升的汽油，前往周男位在新竹市明湖路上、自家經營的KTV縱火。彭男在凌晨時間抵達現場，敲門後由周男開門，彭男隨即對他潑灑汽油，並點燃汽油。火勢一發不可收拾，彭男還以裝汽油的鐵桶擋住小門，試圖阻礙店內人員逃生。

大火總計燒死5名客人，並造成包含周男在內的4人受傷，其中死者還包含新竹城隍廟知名店家「阿富魯肉飯」邱姓老闆。檢警循線逮捕彭男，並提起公訴。案件經由法院審理後，歷審均判處死刑，當時最高法院對死刑採取生死辯的開庭方式，檢方還當庭批彭男為「鄭捷第二」，請求判死。全案於2014年3月間判處死刑定讞。

大法官於2024年做出的憲法法庭113年憲判字第8號判決後，律師團為死囚全數聲請再審，也為彭男聲請再審。高等法院審理後，定16日開庭審理。庭訊時彭建源表示，「這麼多年過去了，我一直有在反省、檢討，我不是逃避責任，但我真的不是故意的。」全案諭知候核辦。

彭男還押時，記者詢問他「彭先生，你說自己不是故意的嗎？」彭男回答「對。」但記者再追問他「怎麼說不是故意的？」「這五條命怎麼還？」「有賠償被害人嗎？」「你說反省、檢討什麼？」彭男均不願回答，還押看守所。

10/15 全台詐欺最新數據

NONO涉性侵判2年6月　上訴二審首度開庭現身

