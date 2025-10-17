　
社會 社會焦點 保障人權

警沒上銬　通緝犯衝出派出所「大喊踩油門」落跑！下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

葉姓男子是通緝犯，今年4月間他在基隆市一間旅館被警方查獲，卻因為兩名警員疏忽沒有使用手銬等戒具，竟讓他找到機會從派出所逃脫，接著跳上黃姓女友的車落跑。基隆地院法官日前審理之後，依犯脫逃罪分別判處葉男、黃女有期徒刑3個月、2個月。兩名警員則獲得緩起訴處分。

手銬，人犯，受刑人（圖／視覺中國CFP）

▲葉男發現警員沒有對他使用手銬等戒具，竟趁機落跑。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，葉男是通緝犯，今年4月間他與黃女留宿在基隆市某旅館，結果被兩名警員查獲並依法逮捕。葉男被警員帶回派出所，黃女則自行開車跟隨前往。

然而，抵達派出所之後，葉男發現兩名警員並未對他使用戒具，於是趁著警員不注意時，狂奔出派出所大門，然後立刻跳上黃女的車並大喊踩油門。雖然警員見狀立即攀上駕駛座車門，無奈仍來不及阻止，葉男和黃女成功脫逃，所幸不久之後兩人就又被警方逮回。

基隆地院法官表示，葉男明知自己是遭到通緝才被警方逮捕，卻趁隙脫逃，黃女還出手幫忙，兩人均無視國家公權力，欠缺法治觀念，行為確實不妥，考量到兩人都已經坦承犯行，最終依犯脫逃罪判處葉男有期徒刑3個月、黃女有期徒刑2個月，全案仍可上訴。

至於不慎放跑通緝的犯的兩名警員，則獲得緩起訴處分。

10/15 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

基隆地院

