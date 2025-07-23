基隆地院女法官被記警告！提告反控影響審判獨立　抗罰被判敗訴

▲基隆地院女法官遭記警告，起訴也遭懲戒法院駁回，仍須記警告。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

基隆地方法院日前以資深女法官姚貴美，在審理案件時遲延、損及人民權益，對姚貴美發出促其注意、記警告處分，法官不服，提異議遭駁回後，再以地院處分「影響審判獨立」為由，向懲戒法院請求駁回相關處分，並確認無效。但懲戒法院審理後，23日駁回女法官的請求，並將部分案件移送行政法院審理。

本案乃因基隆地院院長陳雅玲上任後所做出的處分。陳雅玲幾年前還在苗栗地方法院擔任院長時，就因為該院少年及家事庭法官周靜妮出現許多爭議案件，而主導啟動清理機制，將周靜妮送交法官評鑑，周靜妮也被監察院提出彈劾，之後更被移送職務法庭議處，案件目前仍在審理中。

至於姚貴美，則是在基隆地院服務超過20年的資深法官，被網友稱為「娘娘」，網友稱她脾氣很大，許多書記官都不願與她搭檔。而基隆地院於今年1月7日發文給姚貴美，指她審理的某起案件「無故延滯上訴事件補費裁定損及人民權益及對司法之信賴」，因此基隆地院對姚法官發出「書面命令促其注意」處分。

此外，基隆地院也認為姚法官在審理某件拆屋還地案件中，「無故延滯補字事件最長222天損及司法形象」，也在1月7日同時對姚法官發出「書面命令促其注意」處分。另外，基隆地院也認為姚法官「怠於執行『再確認』程序致未合法公告裁判主文796件」，一併發出「書面警告」處分。

姚法官認為這3項處分影響審判獨立，遂向基隆地院提出異議，基隆地院駁回後，姚法官以這3項處分及異議決定影響審判獨立為由，向懲戒法院提出訴訟，請求駁回這3項處分，以及確認這3項處分無效。

懲戒法院審理後，於23日作出判決，懲戒法院認為，這3項處分與法官審判工作的核心領域無涉，並無影響或侵害姚法官所受審判獨立的保障，因此將此部分駁回。另外懲戒法院也認為，姚法官請求確認3項處分無效部分，並非職務法庭所能審理，此部分應循《行政訴訟法》提起行政訴訟，因此懲戒法院將這部分的訴訟，移請台北高等行政法院審理。