政治 政治焦點 國會直播 專題報導

花蓮永豐國小前校長與人妻上摩鐵還性騷　監察院彈劾

▲中華民國監察院外觀。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華民國監察院。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

監察院今（15日）指出，花蓮縣富里鄉永豐國小前校長伍玉成知悉A女已婚，卻在晚間宴飲後，與A女共同前往汽車旅館並發生性行為，且於翌日傳具性意味之不當言語，傷害A女人格尊嚴，其身為學校首長，言行舉止動見觀瞻，已嚴重影響政府信譽及形象，核有重大違失，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，伍玉成身為學校首長，兼任性別平等委員會主任委員，且負有防治學校性騷擾之責，卻未謹言慎行、以身作則，在已知悉A女已婚，於113年11月21日晚間宴飲後，原2人擬返回受訓單位安排之訓練中心住宿，卻因Uber下車地點誤設，又因司機無法再協助載其等返回訓練中心，故司機遂依伍玉成指示，前往最近之汽車旅館，伍玉成並與A女發生性行為，再於翌日傳予A女具性或性意味之性騷言詞等。

經監察院調查，伍玉成與已婚A女性行為及傳性騷言詞予A女等行為明確，嚴重影響政府信譽及形象。

彈劾案文指出，伍玉成以通訊軟體向A女表示具性或性意味之不當言詞，與其送陳監察院之紙本文件檔案中所載與A女對話，逕獨將文中部分文字捨去，實有意掩蓋性騷擾A女之實，更凸顯伍玉成身兼學校性別平等委員會主任委員，卻嚴重欠缺性別意識，並不具性別敏感度，未能反思其不當互動界線，花蓮縣政府雖已核予記2小過，顯不足以警惕伍玉成所作違失行為。

監察院指出，伍玉成上開行為核有重大違失，有違《公務員服務法》第6條規定，且現已獲機關懲處尚顯不足以維持公務紀律，而有《公務員懲戒法》第2條第2款之應受懲戒事由，爰提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。
 

10/14 全台詐欺最新數據

花蓮永豐國小前校長與人妻上摩鐵還性騷　監察院彈劾

