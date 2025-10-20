　
Rosé吃我家的鹹酥雞！攤位照遭盜用　老闆收負評急澄清：已報警

▲BLACKPINK高雄演唱會第二天，Rosé吃鹹酥雞。（圖／讀者提供）

▲BLACKPINK高雄演唱會第二天，Rosé吃鹹酥雞。（圖／讀者提供）

記者施怡妏／綜合報導

南韓天團BLACKPINK連續兩天在高雄世運開唱，Rosé第一天個人舞台開演前吃了50嵐與鳳梨酥，第二天甚至大嗑鹹酥雞，引起粉絲暴動，沒想到竟出現蹭流量的文章，有網友表示Rosé吃的就是自家的鹹酥雞，還PO出合照。對此，業者緊急澄清，攤位照片被盜用，還有人到Google評論留1星負評，目前已報警處理。

位於台南永康區的「阿勇鹹酥雞」在Threads發文，最近有人盜用攤位照片，自稱Rosé在演唱會上吃的鹹酥雞就是自己家的，甚至PO出跟Rosé的合照，貼文超過8萬人按讚。店家緊急澄清，「照片被盜用，我們沒有任何人員PO文，另外也發現有人在Google（評論）給我們一顆星。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲店家照片遭到盜用。（圖／翻攝自Threads）

店家坦言，自己只是剛創業的年輕人，開業不到一個月，就出現照片被盜用的事情，「真的很無奈」，目前已經報警處理。

實際到盜用照片的帳號查看，該網友僅PO出兩篇文章，第一篇文提到Rosé吃的鳳梨酥也是自家出品，疑似為詐騙行為。

貼文曝光，網友留言力挺店家，「支持一下剛創業的年輕人」、「那篇很明顯就是詐騙文，結果不知道為什麼流量還超高，老闆太無辜了」、「不知道刷一星的人是在幹嘛，沒看到那個人就是在騙嗎 很不會分是非欸」、「被刷一顆星千萬不要走心，有時候根本不是店家本身的問題，客人有時候心情不好隨便發洩」、「幫推！老闆是以前的同事，人非常好」、「明顯詐騙文，藝人怎麼可能自己去買鹹酥雞啊」。

▼店家PO文澄清。（圖／翻攝自Threads）

▲店家照片遭到盜用。（圖／翻攝自Threads）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

金鐘視后來了！楊謹華朝聖BLACKPINK進場秒掀騷動　歌迷熱情：恭喜

南韓天團BLACKPINK連續兩天在高雄世運舉辦巡演「DEADLINE」，兩場共吸引5萬名粉絲到場朝聖，就連剛出爐的「金鐘視后」楊謹華也現身一樓座位區，她甫進場就引起騷動，大批歌迷站起來搶拍，並熱情道上「恭喜恭喜」，場面很熱鬧。

Lisa緋聞男友現身台北

BLACKPINK狂吸3億觀光產值！夜市排隊到凌晨

超貼心！高捷幫BLINK顧行李畫面曝

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

