快訊／賴清德被換「中分粉紅色頭髮」！　本尊回：蛤？

▲網友製作賴清德「BLACKPINK粉頭照」，賴清德親回覆。（圖／翻攝自Threads／賴清德）



記者陶本和／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK即將2度在高雄世運主場館開唱，高雄除海洋流行音樂中心等六大知名地標與各主要飯店、百貨以粉紅色燈飾迎接外，高雄市長陳其邁、前總統蔡英文都換上粉紅色髮色的大頭貼照片；有趣的是，有網友貼出總統賴清德「中分粉紅色頭髮」照片，吸引賴清德本尊的官方帳號回應了一個字「蛤」？

BLACKPINK即將於10月18、19日 （六、日）在世運主場館登場，預計吸引10萬歌迷到場朝聖，高雄愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站、美麗島捷運站以及高雄大立百貨，每晚都將亮起粉紅燈光，為BLACKPINK應援。

為此，高雄市長陳其邁的社群帳號，悄悄將髮色變成粉紅色。據了解，陳其邁是在網路社群上，看到網友把他的照片改成粉紅色，他主動向幕僚團隊表示，要把官方帳號的頭貼，換上粉紅髮色的照片。

▲蔡英文發文「BLACKPINK粉頭照」。（圖／翻攝自Threads／蔡英文）



這一波「粉紅色」浪潮，吸引許多政治人物響應，副總統蕭美琴在社群上分享了照片，但身為現任副總統的她直呼「我很忙！不要誘惑我！」；而蔡英文則是分享說，自己已經退休，可以去高雄走走，甚至今天早上也主動換上粉紅色的髮色照片響應，她還問大家，「粉紅色，感覺不是很適合我」？

有趣的是，有網友在蔡英文的threads文底下分享一張，總統賴清德被換成粉紅色頭髮的照片，意外吸引賴清德本尊的官方帳號留言回應，他放上一段動態影片，回了一個字「蛤」。

▲▼ BLACKPINK週末降臨高雄開唱 陳其邁宣布6大地標亮粉紅燈應援。（圖／記者賴文萱翻攝）