獨／國內外40網紅齊聚助攻高雄觀光　陳其邁現身狂被問：粉紅髮呢

▲市府趁著BLACKPINK演唱會時，邀來國內外40網紅踩線，助攻高雄觀光。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

今日在META旗下社群平台上，不約而同有多組影音創作者分享自己跟高雄市長陳其邁合照影音、分享BLACKPINK應援粉紅髮色等互動，社群串聯效應引起網友們的好奇。經了解，原來是市府透過META公司，邀請來自日本、韓國、香港和台灣本土約40名創作者，到高雄進行旅遊踩線，也繼續BLACKPINK演唱會宣傳效果加乘。

▲陳其邁現身狂被問：粉紅髮呢。（圖／記者賴文萱翻攝）

據在場人士表示，陳其邁市長一到現場，所有創作者們尖叫聲不斷，持續近三分鐘之久，連國外創作者也好奇為何市長可以有如此高人氣。受邀的創作者們看到陳其邁現身，紛紛搶著與市長自拍，還有人問說「市長頭髮怎麼不是粉紅色」。

▼國內外40網紅齊聚高雄，搭配演唱會效應，助攻高雄觀光。（圖／記者賴文萱翻攝）

經轉述，陳其邁在致詞時，還自行加碼用英語和日語問候，讓國際創作者們感到特別驚喜和親切。此外，不少創作者也親自跟陳其邁表達很期待來高雄，因為能去拍BLACKPINK應援地標，還有人表示自己是歌迷會留下來聽演唱會。

為了招待這些國內外知名創作者，陳其邁特別準備IU最喜歡的義美小泡芙，還有參與「高雄奶茶節」的鹽埕在地奶茶店家，以及精緻又可愛的高雄熊文創周邊，招待與會的創作者們。

▼市府透過安排創作者踩線團，讓他們發揮創意和社群影響力，擴大整個城市宣傳效益。（圖／記者賴文萱翻攝）

在場人士說，高雄透過舉辦BLACKPINK演唱會，不只傾城打造粉紅燈光地標應援，也同步透過安排創作者踩線團，讓他們發揮創意和社群影響力，擴大整個城市宣傳效益，也讓高雄成功成為國際演唱會之都。