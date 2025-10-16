周末共伴效應「2地防大量降雨」　準風神最新路徑曝

▲歐洲模式（ECMWF）（左）模擬調整，風神通過呂宋島北端，進入南海，台灣受到其外圍環流與東北季風輻合共伴效應影響。美國系集模式（GEFS）（右）顯示，其系集平均路徑通過呂宋島北部，進入南海，個別路徑則分散在其兩側，反映路徑有「不確定性」。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，各國模式模擬顯示，首波帶有冷空氣的「東北季風」周六（18日）晚間起開始南下，下周日（19日）起各地轉有雨，低溫逐日降低，受風神外圍環流及與東北季風共伴效應影響，北東明顯降雨，應防範「大量降雨」的潛勢。

吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文表示，最新（15日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至週六（16至18日）各地大多晴朗，白天炎熱，北台最高氣溫常在37、38度，應注意防曬、防中暑；午後山區偶有局部降雨的機率，東半部也偶有零星短暫降雨的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日各地區氣溫部分，北部22至38度，中部23至35度，南部23至36度，東部21至35度。

吳德榮提醒，最新（15日20時）各國模式模擬顯示，第1波帶有冷空氣的「東北季風」，周六（18日）晚起開始南下，大台北、東半部轉有雨，氣溫漸降；下周日至周三（19至22日）各地轉有降雨的機率，低溫逐日緩降；受到風神外圍環流及與東北季風「共伴（秋颱）效應」影響，北、東明顯降雨、並有「大量降雨」的潛勢，應注意防範。

吳德榮指出，最新（15日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬調整，19日20時風神已通過呂宋島北端，進入南海，台灣已受到其外圍環流（暖空氣）與東北季風（冷空氣）輻合「共伴（秋颱）」效應的影響。

最新（15日20時）美國系集模式（GEFS）模擬則顯示，其系集平均（隱含機率最高）路徑通過呂宋島北部，進入南海，個別路徑則分散在其兩側，反映預測路徑有「不確定性」。由於各國模式模擬仍將持續調整，應繼續密切觀察。