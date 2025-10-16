風神颱風估明天生成　周末全台有雨「高溫降8度」

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

南邊熱帶系統預計今晚增強為熱帶性低氣壓，明天增強為風神颱風，路徑不排除接近台灣。下周日起東北季風與颱風外圍環流影響，全台有雨，且北部、宜花地區有豪雨機率。另外，下周日起北部高溫降幅達6至8度，周一僅剩24至25度。

中央氣象署預報員李孟軒表示，最近天氣穩定、高溫炎熱，周六晚間東北季風及熱帶系統外圍環流影響，天氣轉為不穩定，北部及東半部容易有陣雨，北部、宜花地區有局部豪雨機率。

李孟軒指出，目前台灣上空雲量偏少，受太平洋高壓影響，天氣穩定，午後有局部雷陣雨。南邊熱帶系統還在整合中，今天晚間有機會增強為熱帶性低氣壓，明天增強為輕度颱風「風神」，未來偏西到西北西移動，明天抵達呂宋島東方近海，同日晚間北邊有冷空氣南下，台灣轉為東北風環境。

李孟軒表示，下周日颱風通過呂宋島到巴士海峽，路徑仍有不確定，也可能更靠近台灣，且東北風可能與颱風帶來的東南風在東北部海面輻合產生滯留鋒，東北部降雨相對明顯持續，並持續到下周二，周三颱風往西南方遠離及減弱，降雨才會趨緩。

他表示，周六白天前整體雨量少，宜蘭、基隆北海岸及大台北山區有局部短暫陣雨，花東及恆春也有降雨，午後山區及嘉義以南地區有零星雨勢。周六晚間起東北風增強，東北部及宜蘭降雨增加。

他指出，下周日至周二天氣開始不穩定，北部及東半部容易有陣雨，北部、宜蘭及花蓮有局部豪雨，東南部地區及中南部山區有局部大雨，其他地區為短暫陣雨。周三颱風遠離，降雨減少，宜花地區仍有局部豪雨。

溫度方面，李孟軒表示，周六前各地高溫都有32度，北部及中南部近山區有局部36度。下周日起東北季風影響，降溫明顯，北部及東半部高溫僅剩28度，降幅達6至8度，中南部周一起高溫也不到30度，北部僅剩24至25度，感受偏涼，下周三才會稍微回升。

