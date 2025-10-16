　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冷空氣報到「急降10度」　周末轉雨大變天

▲▼冷空氣報到「急降10度」　周末轉雨大變天。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

▲冷空氣南下報到，氣溫驟降可達10度，「本周後期變天，降溫、降雨均有感！」（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家林得恩表示，冷空氣未來數天將大舉南侵，在下周日（19日）前後抵達台灣北部外海，屆時各地氣溫驟降幅度可達10度，與過去1個月每日高溫平均35度以上情況截然不同，標誌著氣候意義上的夏季正式結束，如今準風神逼近與東北季風共伴效應，北部、東部地區需防連續降雨，「本周後期變天，降溫、降雨均有感！」

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，受大陸冷氣團影響，一股冷空氣正於中國華北地區悄然醞釀發展。未來數天，它將開始大舉南侵，預計19日前後就會抵達到台灣北部外海，成為本年度首波「似樣又夠格」的東北季風個案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，在這股冷空氣的影響下，中部以北、基隆、宜蘭及離外島的澎、金、馬等地區早晚最低氣溫有機會降至攝氏22至25度，南部及花東地區最低氣溫也在攝氏24至27度之間，驟降幅度可達攝氏10度，與過去1個月每日高溫動不動就35度或以上的狀況，渾然迴異。

林得恩說，雖然這一股冷空氣強度尚未到達至最強，但將為東亞地區地面秋冬季大氣環流形勢的建立奠定基礎，也標誌著華南地區氣候意義上的夏季，正式結束。不過，這並不代表與夏天有關的天氣系統，將就此完全消聲匿跡。

林得恩指出，目前在菲律賓以東的西北太平洋上，熱帶擾動 96W 正於有利環境中逐步醞釀發展，預判增強為颱風的機會高。今晨各國數值模式模擬結果，運動路徑的趨勢又再更加趨向一致。

美國NCEP及歐洲EC-AIFS模式均認為，準風神颱風將循環境駛流場的導引下，經菲島北部陸地後，繼續向南海移動；歐洲ECMWF模式則認為，準風神颱風路徑會走巴士海峽，較偏菲島北部外海通過，這條路徑，顯示太平洋高壓東退勢力也最為微弱。

林得恩提醒，迎風面的台灣北部、東北部及東部地區會與環境的東北季風肇生共伴效應，帶來額外且連續的降雨，需特別注意防範。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股周一重挫後爆「違約交割1.67億」！散戶自斷退場
「台大五姬」結婚卡關內幕！恩愛千億小開被拍　讓長輩丟臉
快訊／YouTube全球大當機　至少35萬人不能看
直擊／新壽北士科T17、T18動土儀式今舉行　搭棚、紅布條備
釀酒人主帥警戒大谷翔平　打擊率1成47仍是「最危險男人」
掃20包砂糖日本老闆再來台　1招溝通笑翻網友：台灣人均N1
柬埔寨詐騙首腦「出入台灣」至少10次　美查扣4593億比特幣
快訊／YouTube今早驚傳當機！　手機、電腦都無法播放
57歲翁虹「18歲女兒」美到逆天！　最美星二代換她當

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高鐵「寧靜車廂」1.7萬人被勸導　檢討執行改「口頭柔性引導」

Google餐廳評價「台日差很大」　女神曝原因超現實

快訊／YouTube今早驚傳當機！　手機、電腦都無法播放

掃20包砂糖日本老闆再來台　1招溝通笑翻網友：台灣人均N1

57歲翁虹「18歲女兒」美到逆天！　最美星二代換她當

冷空氣報到「急降10度」　周末轉雨大變天

周末共伴效應「2地防大量降雨」　準風神最新路徑曝

全台變天大降溫時間曝　準風神逼近大雨連炸4天

風神成颱「關鍵轉折」路徑南修可能衝登陸　半個台灣雨涼變天2字頭

中原大學林康平教授出任IFMBE理事長　引領全球生醫工程新局

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

高鐵「寧靜車廂」1.7萬人被勸導　檢討執行改「口頭柔性引導」

Google餐廳評價「台日差很大」　女神曝原因超現實

快訊／YouTube今早驚傳當機！　手機、電腦都無法播放

掃20包砂糖日本老闆再來台　1招溝通笑翻網友：台灣人均N1

57歲翁虹「18歲女兒」美到逆天！　最美星二代換她當

冷空氣報到「急降10度」　周末轉雨大變天

周末共伴效應「2地防大量降雨」　準風神最新路徑曝

全台變天大降溫時間曝　準風神逼近大雨連炸4天

風神成颱「關鍵轉折」路徑南修可能衝登陸　半個台灣雨涼變天2字頭

中原大學林康平教授出任IFMBE理事長　引領全球生醫工程新局

iPhone 18 Pro傳採「可變光圈」主鏡頭　夜拍更亮、景深更自然

高鐵「寧靜車廂」1.7萬人被勸導　檢討執行改「口頭柔性引導」

展望G4主場先發　大谷翔平強調守住先制點、盼延續山本好投氣勢

南韓出手了「對柬埔寨發布旅遊禁令」　韓女離奇陳屍柬越邊境

專家買美股3／該選新兵？專家：00924專選成長股 00830單押半導體

美防長警告俄羅斯：烏克蘭真正火力即將到來

38歲翁滋蔓「自稱32歲」打進上流社會！　淡出演藝圈變名媛現況曝光

打擊率1成47仍是「最危險男人」　釀酒人主帥警戒大谷翔平

快訊／YouTube全球大當機　至少35萬用戶受衝擊

Google餐廳評價「台日差很大」　女神曝原因超現實

【死守肉肉！】貪吃貓偷吃滑蛋牛肉被主人抓到不肯放XD

生活熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

冷空氣報到「急降10度」　周末轉雨大變天

全台大降溫時間曝　準風神逼近大雨連炸4天

Toyz火鍋店突宣布歇業！官方親曝原因

57歲翁虹「18歲女兒」美到逆天！　最美星二代換她當

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

快訊／YouTube今早驚傳當機！　手機、電腦都無法播放

快訊／6縣市大雨特報　下到晚上

北車性侵案「10分鐘」沒人制止　網不敢相信

掃20包糖日老闆再來台　1招溝通笑翻網

周末2地防大量降雨　準風神最新路徑曝

長榮空姐告別式隔天被要「請假證明」　她傻眼怒轟

更多熱門

相關新聞

周末2地防大量降雨　準風神最新路徑曝

周末2地防大量降雨　準風神最新路徑曝

氣象專家吳德榮表示，各國模式模擬顯示，首波帶有冷空氣的「東北季風」周六（18日）晚間起開始南下，下周日（19日）起各地轉有雨，低溫逐日降低，受風神外圍環流及與東北季風共伴效應影響，北東明顯降雨，應防範「大量降雨」的潛勢。

全台大降溫時間曝　準風神逼近大雨連炸4天

全台大降溫時間曝　準風神逼近大雨連炸4天

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

風神颱風估周五生成「不排除接近台灣」　周末3地防豪雨

風神颱風估周五生成「不排除接近台灣」　周末3地防豪雨

周日起「降溫10度」全台濕答答　2地雨勢下到發紫

周日起「降溫10度」全台濕答答　2地雨勢下到發紫

關鍵字：

氣象雲天氣氣象降溫低溫林得恩林老師氣象站

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

通緝犯北車性侵港女！2人竟是朋友　警證實

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

即／應曉薇復出涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

普發1萬可望11月入帳！賴清德籲朝野團結

快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

正妹逼店員賣春接400客　移送照驚豔日台網友

冷空氣報到「急降10度」　周末轉雨大變天

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

新壽北士科T17、T18動土儀式　確定明天上午安排

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面