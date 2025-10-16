冷空氣報到「急降10度」　周末轉雨大變天

▲冷空氣南下報到，氣溫驟降可達10度，「本周後期變天，降溫、降雨均有感！」（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

氣象專家林得恩表示，冷空氣未來數天將大舉南侵，在下周日（19日）前後抵達台灣北部外海，屆時各地氣溫驟降幅度可達10度，與過去1個月每日高溫平均35度以上情況截然不同，標誌著氣候意義上的夏季正式結束，如今準風神逼近與東北季風共伴效應，北部、東部地區需防連續降雨，「本周後期變天，降溫、降雨均有感！」

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，受大陸冷氣團影響，一股冷空氣正於中國華北地區悄然醞釀發展。未來數天，它將開始大舉南侵，預計19日前後就會抵達到台灣北部外海，成為本年度首波「似樣又夠格」的東北季風個案。

他指出，在這股冷空氣的影響下，中部以北、基隆、宜蘭及離外島的澎、金、馬等地區早晚最低氣溫有機會降至攝氏22至25度，南部及花東地區最低氣溫也在攝氏24至27度之間，驟降幅度可達攝氏10度，與過去1個月每日高溫動不動就35度或以上的狀況，渾然迴異。

林得恩說，雖然這一股冷空氣強度尚未到達至最強，但將為東亞地區地面秋冬季大氣環流形勢的建立奠定基礎，也標誌著華南地區氣候意義上的夏季，正式結束。不過，這並不代表與夏天有關的天氣系統，將就此完全消聲匿跡。

林得恩指出，目前在菲律賓以東的西北太平洋上，熱帶擾動 96W 正於有利環境中逐步醞釀發展，預判增強為颱風的機會高。今晨各國數值模式模擬結果，運動路徑的趨勢又再更加趨向一致。

美國NCEP及歐洲EC-AIFS模式均認為，準風神颱風將循環境駛流場的導引下，經菲島北部陸地後，繼續向南海移動；歐洲ECMWF模式則認為，準風神颱風路徑會走巴士海峽，較偏菲島北部外海通過，這條路徑，顯示太平洋高壓東退勢力也最為微弱。

林得恩提醒，迎風面的台灣北部、東北部及東部地區會與環境的東北季風肇生共伴效應，帶來額外且連續的降雨，需特別注意防範。