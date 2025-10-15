快訊／阿富汗首都驚傳爆炸！現場黑煙竄天　傳巴基斯坦發動空襲

▲阿富汗首都喀布爾驚傳爆炸，現場濃煙竄天。（圖／翻攝自X）

記者閔文昱／綜合報導

阿富汗首都喀布爾當地時間15日下午約3時發生劇烈爆炸，現場濃煙直竄天際，市區多個地區皆能聽見巨響。根據外媒報導，爆炸發生在喀布爾東區，當地居民驚恐表示「整棟房子都在震動」。

目擊者指出，爆炸威力相當大，現場隨即冒出黑煙，安全部隊已封鎖周邊道路，派出拆彈小組與無人機勘查。附近建築物一度緊急疏散，醫院也進入戒備狀態，目前尚未傳出確切死傷。

塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）證實爆炸消息，呼籲民眾保持冷靜，並表示「相關部門正在調查原因，目前尚無任何組織宣稱犯案」。

Today its not Queeta, Peshawar , Kuram or Tirah but Kabul which is burning.



Pakistan is just returning the favor . pic.twitter.com/RyMFNp6wMf — ???????????????????? ???????????????????? (@AmeDoree963) October 15, 2025

不過與此同時，多家國際媒體引述未經證實的消息指出，巴基斯坦軍方近日針對阿富汗境內展開空襲行動，轟炸範圍包括喀布爾與南部城市坎大哈。分析認為，這起爆炸可能與兩國邊境衝突升溫有關。

近期阿富汗、巴基斯坦邊境衝突頻繁，雙方互控挑釁行動。甚至有影片顯示，巴基斯坦派出戰機越境攻擊，而伊朗亦在邊界調動重砲兵力，區域緊張情勢一觸即發。