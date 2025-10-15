　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／喀布爾驚傳爆炸！現場黑煙竄天　傳巴基斯坦發動空襲

▲阿富汗首都喀布爾驚傳爆炸，現場濃煙竄天。（圖／翻攝自X）

▲阿富汗首都喀布爾驚傳爆炸，現場濃煙竄天。（圖／翻攝自X）

記者閔文昱／綜合報導

阿富汗首都喀布爾當地時間15日下午約3時發生劇烈爆炸，現場濃煙直竄天際，市區多個地區皆能聽見巨響。根據外媒報導，爆炸發生在喀布爾東區，當地居民驚恐表示「整棟房子都在震動」。

目擊者指出，爆炸威力相當大，現場隨即冒出黑煙，安全部隊已封鎖周邊道路，派出拆彈小組與無人機勘查。附近建築物一度緊急疏散，醫院也進入戒備狀態，目前尚未傳出確切死傷。

塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）證實爆炸消息，呼籲民眾保持冷靜，並表示「相關部門正在調查原因，目前尚無任何組織宣稱犯案」。

不過與此同時，多家國際媒體引述未經證實的消息指出，巴基斯坦軍方近日針對阿富汗境內展開空襲行動，轟炸範圍包括喀布爾與南部城市坎大哈。分析認為，這起爆炸可能與兩國邊境衝突升溫有關。

近期阿富汗、巴基斯坦邊境衝突頻繁，雙方互控挑釁行動。甚至有影片顯示，巴基斯坦派出戰機越境攻擊，而伊朗亦在邊界調動重砲兵力，區域緊張情勢一觸即發。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北車當眾性侵10分無人制止　北市警局發聲
快訊／現貨黃金首破4200美元創新高　美股三大指數齊揚
女星級正妹逼店員賣春接400客　移送照驚豔日台網友
快訊／蘋果M5晶片突襲！2新品售價曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／巴基斯坦與塔利班達成協議　臨時停火48小時

女星級正妹逼店員賣春接400客　移送照驚豔日台網友

快訊／阿富汗首都驚傳爆炸！現場黑煙竄天　傳巴基斯坦發動空襲

韓人赴柬死亡、失蹤頻傳！韓外交部發「3區旅遊禁令」去了恐挨罰

大乾爹4年砸500萬約女神去迪士尼　慘變夫妻NTR玩物：精神崩潰了

訪日觀光客今年突破3000萬人　消費額達6.9兆日圓再創新高

律師慘了！二度用AI寫法院文件「造假判例」　法官怒：浪費時間

解開360年謎團？　《戴珍珠耳環的少女》真實身分疑曝光

以軍控哈瑪斯還錯遺體　納坦雅胡警告：不解除武裝「地獄將爆發」

GG太大怕被偷！　他出奇招「鎖老二」恐怖腫脹急送醫

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

快訊／巴基斯坦與塔利班達成協議　臨時停火48小時

女星級正妹逼店員賣春接400客　移送照驚豔日台網友

快訊／阿富汗首都驚傳爆炸！現場黑煙竄天　傳巴基斯坦發動空襲

韓人赴柬死亡、失蹤頻傳！韓外交部發「3區旅遊禁令」去了恐挨罰

大乾爹4年砸500萬約女神去迪士尼　慘變夫妻NTR玩物：精神崩潰了

訪日觀光客今年突破3000萬人　消費額達6.9兆日圓再創新高

律師慘了！二度用AI寫法院文件「造假判例」　法官怒：浪費時間

解開360年謎團？　《戴珍珠耳環的少女》真實身分疑曝光

以軍控哈瑪斯還錯遺體　納坦雅胡警告：不解除武裝「地獄將爆發」

GG太大怕被偷！　他出奇招「鎖老二」恐怖腫脹急送醫

統一首度進軍70億元規模洋芋片市場　推集團品牌UNIDESIGN洋芋片

晶圓代工下半年產能利用率優於預期　零星業者醞釀漲價

陳庭妮愛「人高馬大拿Dior迷你包的反差」　曾敬驊想戒短褲自認私服太邋遢

北車當眾性侵10分無人制止　北市警局發聲！公布5大作為

英愛丁堡公爵夫婦服裝挨批不及格　摩納哥王妃優雅套裝大勝

快訊／現貨黃金首破4200美元創新高　美股三大指數齊揚

長相曝！東吳富少搭貿易商子聯手黑幫　跨國走私毒槍靠爸「闖關」

vivo X300 Pro實拍測試！夜拍、人像超有感升級、拍照擔當換你做

要用推車裝！林岱樺出席廉政會「帶4箱資料」 喊話要有公平市長初選

台足賽場驚見啦啦隊遭酸「丟臉」　小珍奶霸氣回嗆：遷怒啦啦隊才丟臉

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

國際熱門新聞

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

日本政局恐變天　首相驚見黑馬

日大咖女星想約大谷翔平　被冷回3字全場尷尬

全球最強護照！台灣排第37　這國創20年最慘

集體槍決　哈瑪斯「街頭處刑片」瘋傳

美英制裁中國犯罪首腦　揭柬國殺豬盤詐欺

14歲男「疑暗戀被拒」捅死16歲學姐

不只酷刑還要陪打牌　人質囚禁生活曝光

輝達以色列員工被囚738天獲釋　黃仁勳激動發內部信

野兔闖日農場啃藍莓！農民很感謝

《時代》封面沒拍到頭髮！　川普氣到半夜怒飆

快整理房間　3類日常用品變金礦

更多熱門

相關新聞

台中購物節2025年升級　拚萬名外籍客參與

台中購物節2025年升級　拚萬名外籍客參與

台中市經發局今（15）日宣布，2025年台中購物節將全面升級國際化規模，目標吸引超過50國、1萬名外籍人士下載「台中通TC PASS」應用程式參與，盼能帶動城市經濟與國際形象。

油輪「維修爆炸」10死18傷！

油輪「維修爆炸」10死18傷！

中美競爭下　聯合國的改革與未來

中美競爭下　聯合國的改革與未來

邊境開戰！巴基斯坦、阿富汗互轟傳數十死

邊境開戰！巴基斯坦、阿富汗互轟傳數十死

行動電源是定時炸彈？　從日本「爆炸潮」看台灣法律挑戰與對策

行動電源是定時炸彈？　從日本「爆炸潮」看台灣法律挑戰與對策

關鍵字：

喀布爾爆炸阿富汗塔利班國際

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

北車性侵案「10分鐘」沒人制止　網不敢相信

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

威廉閃兵後首受訪重大改變　「準備賣房子渡過難關」

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

37歲八點檔女星一次宣布結婚、懷孕！接地氣閃照曝光

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面