巴阿邊境開火！傳數十人死傷　塔利班執政以來最大規模交戰

記者張方瑀／綜合報導

巴基斯坦與阿富汗邊境近日爆發激烈交火，造成數十人喪命，雙方都指控對方先挑起事端。這是自塔利班（Taliban）於2021年重掌喀布爾（Kabul）政權以來，兩國間最嚴重的一次衝突。

根據《路透社》報導，巴基斯坦軍方表示，這起衝突中共有23名士兵陣亡；而塔利班則稱有9名士兵喪命。雙方互指對方死傷慘重，卻都未提供具體證據。巴方宣稱擊斃超過200名阿富汗塔利班與其盟軍戰士，阿富汗則反指共擊殺58名巴基斯坦士兵。

衝突的導火線源於巴基斯坦要求塔利班取締在阿富汗境內活動、對巴基斯坦發動攻擊的武裝組織。不過塔利班堅稱，境內沒有巴基斯坦武裝分子藏匿。

▲阿富汗士兵在胡斯特省（Khost province）札宰邁丹區（Zazai Maidan district）邊境地帶警戒 。（圖／達志影像／美聯社）



根據巴基斯坦安全單位與塔利班說法，巴方10日對喀布爾及阿富汗東部一處市集發動空襲，引發塔利班報復。阿富汗軍隊12日晚間向巴基斯坦邊境哨所開火，巴方以槍砲還擊，雙方互指摧毀對方邊境據點。

巴基斯坦官員指出，大部分交火在13日上午結束，但庫拉姆（Kurram）地區仍可聽見零星槍聲。阿富汗國防部稍早表示，軍事行動在當地時間午夜結束，並在卡達（Qatar）與沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）調停後暫停攻擊。

塔利班政府發言人穆加希德（Zabihullah Mujahid）14日聲稱，「阿富汗境內不存在任何威脅，伊斯蘭酋長國與人民將捍衛自己的土地。」他同時承認，部分地區的戰鬥仍在持續。

巴基斯坦也宣布關閉與阿富汗長達2600公里的邊境線，包括托克漢（Torkham）、查曼（Chaman）等主要口岸及三處次要通道。

巧合的是，巴方空襲發生的同時，塔利班外交部穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）罕見訪問印度，印度隨後宣布升級與塔利班的外交關係，此舉引發伊斯蘭馬巴德高度關注。