彰師大4教授涉性平事件「性侵、邀學生看A片」　監察院要查了

▲監察院。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

彰化師範大學輔導與諮商系日前傳出多起性平事件，4名教授涉嫌性騷及性侵，涉案人甚至還包含前副校長，包含邀約畢業學生觀看色情影片、以露骨言語騷擾、性侵在校生等，消息曝光再度震驚教育界。監察院今（15日）指出，彰師大輔諮系單一系所在3年間爆出多達4名教授涉及性平事件，彰師大疑未妥適處理使該校性平事件機制與程序屢遭質疑，導致該校學生與校友自建「Standbyme」平臺發文控訴，實有深究之必要，將深入調查。

彰師大輔諮系近年爆發多起性平事件，自111年起已發生多起性騷擾、性侵害事件，共4名教授涉案。其中，張景然前副校長遭控邀約畢業學生觀看色情影片，並以露骨言語騷擾，經彰化縣政府審議性騷擾成立，裁罰新台幣3萬元；黃宗堅前院長則涉性侵在校生，經學校性平會調查認定性侵屬實，教育部已於今年7月2日核准其解聘且終身不得聘任為教師。

另有2名王姓教授則遭檢舉性騷擾，學校仍在調查中。監院指出，本案為台灣有史以來單一系所最多教師涉及性平事件之重大案件，監察委員紀惠容、葉大華認有進一步瞭解之必要，已申請自動調查。

紀惠容、葉大華指出，彰師大輔諮系單一系所在3年間爆出多達4名教授涉及性平事件，涉案教授皆具諮商輔導背景影響甚深，彰師大疑未妥適處理使該校性平事件機制與程序屢遭質疑，導致該校學生與校友自建「Standbyme」平臺發文控訴，指受害者面對性平事件當下多選擇隱忍噤聲，真相未明。

監委表示，究該校處理本案之過程有無符合相關法規與程序？其相關性平機制有無漏洞？權責機關及人員是否涉有違失？實有深究之必要，將深入調查。