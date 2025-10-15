台灣網路新聞自律聯盟 : 北車性侵事件媒體應自律止傷

　
【台灣網路新聞自律聯盟聲明】北車性侵事件媒體應自律止傷

▲台灣網路新聞自律聯盟呼籲媒體自律，勿以獵奇與聳動方式報導北車性侵案。（圖／聯盟提供）

▲台灣網路新聞自律聯盟呼籲媒體自律，勿以獵奇與聳動方式報導北車性侵案。（圖／聯盟提供）

生活中心／台北報導

台北車站發生公然性侵事件，有媒體竟播出疑似現場畫面，無視受害者尊嚴與新聞專業界線，台灣網路新聞媒體自律聯盟接獲三十多起民眾投訴，特此發出正式聲明，呼籲媒體回歸初衷，勿以獵奇與聳動方式進行報導。

聲明全文如下 :

台灣網路新聞自律聯盟 聲明

呼籲媒體自律與尊重受害者，避免以獵奇與聳動方式報導台北車站性侵案

台北車站發生的性侵案件，令人震驚。台灣網路新聞媒體自律聯盟提出以下三點聲明：
一、本聯盟堅決反對任何形式以獵奇、聳動為目的之報導方式，特別是在涉及性侵、家暴、未成年或其他敏感議題時。
媒體肩負的是揭露真相、引導公義，而非販售恐懼、複製傷害。

二、我們呼籲各媒體即刻下架相關畫面與連結，檢視內部新聞倫理流程，嚴格自律。
面對傷害，我們不是旁觀者，更不能成為加害者的幫兇。

三、我們支持主管機關對相關媒體是否觸法進行調查與必要懲處，並建議未來建立更清晰的影像使用規範。
在社群快速轉傳的時代，媒體更應謹慎拿捏「公眾知情權」與「個人尊嚴權」之界線。

媒體的力量，來自信任；信任的根基，是專業與節制。

本聯盟在已經接到三十多則民眾申訴，並轉發給相關媒體知悉。聯盟誠摯呼籲媒體從業人員，勿以轉載、報導、分享任何涉及受害者畫面的內容，共同守護共同守護媒體的專業與社會責任。

同時也歡迎民眾透過本聯盟申訴平台反映案例，攜手維持新聞自律與公信。
台灣網路新聞自律聯盟網址 : https://tason.tw/
申訴網址 : https://tason.tw/complaint

台灣網路新聞自律聯盟
2025年10月15日
 

 
北車「大廳撿屍」10分鐘沒人理！　列管街友一半都在這

北車「大廳撿屍」10分鐘沒人理！　列管街友一半都在這

台北車站驚傳性侵事件，引起社會恐慌。警方事後查明男子竟是通緝犯，案件引發社會高度關注。 目前社會局也追查是否列管街友，根據了解，北市列管的街友高達403人，其中就有一半、220人在台北車站。

馬英九體檢遭狗仔跟拍扯綠營　綠委籲報警：別每次有事就栽贓

馬英九體檢遭狗仔跟拍扯綠營　綠委籲報警：別每次有事就栽贓

未成年性感照外流　Denka：噁心的市場很大

未成年性感照外流　Denka：噁心的市場很大

春姬太過頭　華視再開自律委員會

春姬太過頭　華視再開自律委員會

