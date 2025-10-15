拿坡里萬聖節優惠「買炸雞送烤翅」　MINI套餐打8折

▲拿坡里萬聖節優惠開跑。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「拿坡里」即日起連20天祭出「萬聖炸翻天」優惠，包括買炸雞送烤翅、4塊炸雞現省101元等，還有4款MINI套餐可享8折。

拿坡里即日起至11月3日推出萬聖節限定優惠，包括「炸雞買4送4」，可享買4塊炸雞送4支青花椒烤雞翅，特價260元；「4塊炸雞下殺61折」，特價159元。

還有4款MINI系列套餐下殺8折，「A組」內含Mini披薩+迷你瓶裝飲料+現炸脆薯或起酥紅豆派特價120元；「B組」內含Mini披薩+迷你瓶裝飲料+香酥雞塊特價128元；「C組」內含Mini披薩+迷你瓶裝飲料+香草烤雞翅特價136元；「D組」內含Mini披薩+迷你瓶裝飲料+炸雞2塊特價144元，以上優惠內用、外帶皆適用。

▲漢堡王最新優惠券一次看。※點圖放大

另外，漢堡王至12月31日前則祭出「歲末歡慶優惠券」，共有6大系列，包括「5大夯品加1元多1件」，優惠品項有雞塊、辣薯球、洋蔥圈、薯條、中杯飲料；「1+1自由配」35種組合只要69元；「兩堡任選自由配」則提供4款人氣堡款任選2個129元，包括經典小華堡、花生培根牛肉堡等，最多可省超過百元。

還有5款雙堡超值組99元起、6款單人滿足餐109元起、5款雙人激省餐189元起，整張券現省2723元，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店、內湖三總、南投服務區不適用此優惠，各門市數量有限、售完為止。