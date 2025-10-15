　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

蟲洞現身？發現史上最遠「雙環奇異電波圈」　距離地球75億光年

記者羅翊宬／綜合報導

人類再度在宇宙深處發現罕見的神秘天體！由印度孟買大學霍塔博士（Dr. Ananda Hota）領導、結合民間科學家參與的「RAD@home天文合作計畫」團隊，近日透過歐洲低頻射電望遠鏡（LOFAR）觀測資料，發現一個距離地球約75億光年的「雙環奇異電波圈」，是目前觀測史上最遙遠的一個，同時也是人類僅見的第二個雙環型電波圈。

根據《CNN》，奇異電波圈是一種由磁化電漿組成的巨大能量結構，形似一個龐大的發光泡泡，直徑可達銀河系的10至20倍，但亮度極低，僅能透過射電波偵測。此次發現的ORC命名為「RAD J131346.9+500320」，呈現雙環狀結構，規模橫跨近97.8萬光年。霍塔表示，這是首個由LOFAR成功確認的ORC，也是首度由公民科學家協助發現的案例。

研究團隊指出，從地球望遠鏡觀測角度看，兩個環似乎彼此交疊，但實際上應該在空間中分離，只是因觀測角度造成的視覺錯覺。霍塔形容，「這些奇異電波圈是我們所見過最壯麗的宇宙結構之一，或許隱藏著星系與黑洞如何共演化的關鍵線索。」

奇異電波圈的成因仍未解開謎團。天文學家曾懷疑它可能是蟲洞通道、黑洞合併產生的衝擊波，或星系碰撞的殘餘能量。霍塔團隊則提出新假說，認為中央星系很久以前曾發生劇烈爆炸，釋放出強烈能量，形成了磁化電漿雲；而後一股新的衝擊波通過，重新激發這些古老的等離子體，使它們在射電波段再度發光，形成今天觀測到的奇異電波圈。

霍塔進一步指出，這樣的結構可能是星系中央超大質量黑洞過去活動的「化石」記錄。當黑洞吸積周圍氣體與塵埃時，會釋放出強大磁場，產生近乎光速的能量噴流，這些物質與外部環境的相互作用，最終可能在宇宙中留下這樣的巨大能量痕跡。

研究成果已刊登於10月2日的《皇家天文學會月刊》。

自2019年首次發現ORC以來，全球已確認的此類天體仍屈指可數，數量稀少到連人工智慧都難以有效辨識。霍塔表示，「這項研究顯示，專業天文學家與公民科學家攜手合作，能夠推進人類對宇宙的理解極限。」

他也指出，這個距離地球75億光年的雙環ORC，讓科學家得以「回望」宇宙早期的劇烈活動，或許能揭示數十億年前星系與黑洞如何誕生、演化與互動。未來，隨著南非與澳洲建設中的「平方公里陣列」（SKA）等新世代射電望遠鏡投入運作，天文學家將能以更高解析度觀測這些神秘的奇異電波圈，揭開宇宙深處的更多秘密。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／館長15萬交保！
鏟子超人急喊「這周末別去光復鄉」原因曝！　一票退車票了
快訊／板橋男公寓5樓墜落！　肢體變形倒臥路面
快訊／「褲子脫一半」露鳥拉年輕女　北市淫男聲押
台中七期豪宅虐殺首開庭！　死者遭榔頭敲下體
民進黨選對會拍板　何欣純參選台中市、林國漳選宜蘭
快訊／6縣市大雨特報　下到晚上

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本計畫明文禁止「加密貨幣內線交易」　違者按不法獲利重罰

蟲洞現身？發現史上最遠「雙環奇異電波圈」　距離地球75億光年

網紅媽、15歲女兒離奇陳屍家中！鄰居聞惡臭報警　死因成謎

失蹤韓國人找到了？　柬埔寨證實「80人被扣留」但拒回國

咖啡喝對方法更健康！　研究曝：每天1.5至3.5杯「有助長壽」

甩開親中公明黨！高市早苗積極「跨黨派協商」　盼爭取支持選首相

「維修一半爆炸」10死18傷！　印尼油輪4月前才起火奪命

川普政府開鍘！6外國人「嘲諷柯克遇刺」　國務院撤銷簽證

女房門前被男子「背後熊抱拖走」拼命慘叫　警公布監視畫面追凶

英13歲少女遭性侵多年「全家人都涉案」　向母訴苦反遭毒打

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

日本計畫明文禁止「加密貨幣內線交易」　違者按不法獲利重罰

蟲洞現身？發現史上最遠「雙環奇異電波圈」　距離地球75億光年

網紅媽、15歲女兒離奇陳屍家中！鄰居聞惡臭報警　死因成謎

失蹤韓國人找到了？　柬埔寨證實「80人被扣留」但拒回國

咖啡喝對方法更健康！　研究曝：每天1.5至3.5杯「有助長壽」

甩開親中公明黨！高市早苗積極「跨黨派協商」　盼爭取支持選首相

「維修一半爆炸」10死18傷！　印尼油輪4月前才起火奪命

川普政府開鍘！6外國人「嘲諷柯克遇刺」　國務院撤銷簽證

女房門前被男子「背後熊抱拖走」拼命慘叫　警公布監視畫面追凶

英13歲少女遭性侵多年「全家人都涉案」　向母訴苦反遭毒打

罰鍰減半+境管縮短　移民署喊話：逾8萬非法移工趕快出面

台股重返2萬7千點大關　外資調節147億連三賣

「餓骨症候群」讓她劇痛難行走　靠AI揪嚴重骨鬆、多處微小骨折

高階記憶體趨勢誰大咬機會財　AI點燃記憶體漲潮

TAITRONICS ＆ AIoT Taiwan展10/22登場　展中報名明年展出享優惠

日本計畫明文禁止「加密貨幣內線交易」　違者按不法獲利重罰

美中亂鬥的第二章　稀土與關稅螺旋報復再起！

葉珂自爆隱形眼鏡連戴8天　「睡覺也沒摘」嗨喊：眼堅強

新建案主臥「剩不到3坪」　一票人吐殘酷現實：韭菜住鳥籠

快訊／新北檢偵訊完畢！　館長「恐嚇、煽惑他人犯罪」15萬交保

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

國際熱門新聞

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

日本政局恐變天　首相驚見黑馬

日大咖女星想約大谷翔平　被冷回3字全場尷尬

全球最強護照！台灣排第37　這國創20年最慘

不只酷刑還要陪打牌　人質囚禁生活曝光

集體槍決　哈瑪斯「街頭處刑片」瘋傳

輝達以色列員工被囚738天獲釋　黃仁勳激動發內部信

14歲男「疑暗戀被拒」捅死16歲學姐

《時代》封面沒拍到頭髮！　川普氣到半夜怒飆

美英制裁中國犯罪首腦　揭柬國殺豬盤詐欺

野兔闖日農場啃藍莓！農民很感謝

快整理房間　3類日常用品變金礦

更多熱門

相關新聞

女被男子「背後熊抱拖走」　監視器拍下畫面

女被男子「背後熊抱拖走」　監視器拍下畫面

美國堪薩斯州一戶人家監視器拍到驚悚畫面，畫面中一名年輕女子正遭到一名男子從背後熊抱，試圖將她綁架，雖然她不斷尖叫掙扎，最後仍被拖走，警方接獲報案後立即展開調查。

男被2比特犬咬死　鄰居為救人「揮斷開山刀」

男被2比特犬咬死　鄰居為救人「揮斷開山刀」

動物園大猩猩突然衝向遊客　撞破強化玻璃

動物園大猩猩突然衝向遊客　撞破強化玻璃

美英制裁中國犯罪首腦　揭柬國殺豬盤詐欺

美英制裁中國犯罪首腦　揭柬國殺豬盤詐欺

媽顛顯發作昏迷　3歲兒FaceTime報警救命

媽顛顯發作昏迷　3歲兒FaceTime報警救命

關鍵字：

北美要聞蟲洞

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

北車性侵案「10分鐘」沒人制止　網不敢相信

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

37歲八點檔女星一次宣布結婚、懷孕！接地氣閃照曝光

威廉閃兵後首受訪重大改變　「準備賣房子渡過難關」

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

陸放寬「一次有效台胞證」條件　

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面