蟲洞現身？發現史上最遠「雙環奇異電波圈」　距離地球75億光年

Citizen Astronomers Discover Rare Double-Ringed Odd Radio Circle In Space | KISS 98.3 Winchester https://t.co/jaMUjXrtdP pic.twitter.com/yXJgvayS7l — iHeartKiss983 (@KISS983FM) October 14, 2025

記者羅翊宬／綜合報導

人類再度在宇宙深處發現罕見的神秘天體！由印度孟買大學霍塔博士（Dr. Ananda Hota）領導、結合民間科學家參與的「RAD@home天文合作計畫」團隊，近日透過歐洲低頻射電望遠鏡（LOFAR）觀測資料，發現一個距離地球約75億光年的「雙環奇異電波圈」，是目前觀測史上最遙遠的一個，同時也是人類僅見的第二個雙環型電波圈。

根據《CNN》，奇異電波圈是一種由磁化電漿組成的巨大能量結構，形似一個龐大的發光泡泡，直徑可達銀河系的10至20倍，但亮度極低，僅能透過射電波偵測。此次發現的ORC命名為「RAD J131346.9+500320」，呈現雙環狀結構，規模橫跨近97.8萬光年。霍塔表示，這是首個由LOFAR成功確認的ORC，也是首度由公民科學家協助發現的案例。

研究團隊指出，從地球望遠鏡觀測角度看，兩個環似乎彼此交疊，但實際上應該在空間中分離，只是因觀測角度造成的視覺錯覺。霍塔形容，「這些奇異電波圈是我們所見過最壯麗的宇宙結構之一，或許隱藏著星系與黑洞如何共演化的關鍵線索。」

奇異電波圈的成因仍未解開謎團。天文學家曾懷疑它可能是蟲洞通道、黑洞合併產生的衝擊波，或星系碰撞的殘餘能量。霍塔團隊則提出新假說，認為中央星系很久以前曾發生劇烈爆炸，釋放出強烈能量，形成了磁化電漿雲；而後一股新的衝擊波通過，重新激發這些古老的等離子體，使它們在射電波段再度發光，形成今天觀測到的奇異電波圈。

霍塔進一步指出，這樣的結構可能是星系中央超大質量黑洞過去活動的「化石」記錄。當黑洞吸積周圍氣體與塵埃時，會釋放出強大磁場，產生近乎光速的能量噴流，這些物質與外部環境的相互作用，最終可能在宇宙中留下這樣的巨大能量痕跡。

研究成果已刊登於10月2日的《皇家天文學會月刊》。

自2019年首次發現ORC以來，全球已確認的此類天體仍屈指可數，數量稀少到連人工智慧都難以有效辨識。霍塔表示，「這項研究顯示，專業天文學家與公民科學家攜手合作，能夠推進人類對宇宙的理解極限。」

他也指出，這個距離地球75億光年的雙環ORC，讓科學家得以「回望」宇宙早期的劇烈活動，或許能揭示數十億年前星系與黑洞如何誕生、演化與互動。未來，隨著南非與澳洲建設中的「平方公里陣列」（SKA）等新世代射電望遠鏡投入運作，天文學家將能以更高解析度觀測這些神秘的奇異電波圈，揭開宇宙深處的更多秘密。