「大陸不會這樣抓人！」　館長喊無辜：我就看今天會不會被押

▲▼ 館長 。（圖／記者張君豪攝）

▲館長喊無辜。（圖／記者張君豪攝）

記者曾筠淇／綜合報導

館長陳之漢之前直播時，提到「把賴清德的狗頭斬下來」，結果被新北地檢署分案偵辦。他今（15）日下午到刑事局準備偵訊，不僅不滿表示「賴清德你不要當總統，你去當網軍！」還說有中國網友告訴他，「大陸也不會這樣抓人」，他就看看今天會不會被押。

館長今（15）日下午1時50分許到刑事局準備偵訊，完成後隨同警方前往新北地檢署複訊。館長接受媒體採訪時直呼，「讓大家台灣人看看現在民進黨執政你活成了什麼樣子？你比獨裁更獨裁，而且他非常害怕兩岸交流，因為我就是去大陸嘛，交流之後我才現在在台灣的最大的網紅、講政治最大的網紅」。

館長說，自從他到中國旅遊後，「現在全台灣人都知道，哇原來中國不是那麼落伍」，結果現在就被弄，「才會一堆假帳號進來洗啊，大陸最近不是抓了一票這種網軍嗎？抓到了嗎？所以我也覺得很無辜啊！」

館長接著說，「對岸的人民也在看、對岸的同胞也在看，大家都最近來跟我交流，都覺得說，他們大陸也不會這樣抓人。」話說到一半，有個騎士突然大喊「館長加油！」館長道謝之後，也接續著說，「你看你騎過去的摩托車都會叫我加油，沒關係！賴清德你繼續！我就看今天會不會被押嘛！」

相關新聞

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

「館長」陳之漢日前在網路直播時，激動稱「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，因涉及煽動暴力與恐嚇總統安全，被檢方列為「他」字案偵辦。館長今（15）日下午1時50分許，到刑事局準備偵訊，不滿表示「總統、行政院長還出來洗風向，你們乾脆當網軍好了啦，「賴清德你不要當總統你去當網軍」。

今應訊　館長問：若被羈押你開心嗎？

今應訊　館長問：若被羈押你開心嗎？

即／直播嗆「斬首賴清德」惹議！　館長明下午赴刑事局偵訊

即／直播嗆「斬首賴清德」惹議！　館長明下午赴刑事局偵訊

館長罹患怪病「生氣又頂起來」　喊赴陸就醫拍片

館長罹患怪病「生氣又頂起來」　喊赴陸就醫拍片

才喊斬狗頭！館長突上傳「專訪禽獸片」酸爆

才喊斬狗頭！館長突上傳「專訪禽獸片」酸爆

館長陳之漢

