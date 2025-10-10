才喊斬狗頭！館長突上傳「專訪禽獸片」　訪問青鳥難處酸爆了

記者曾筠淇／綜合報導

館長陳之漢之前直播時，提到「把賴清德的狗頭斬下來」，結果被新北地檢署分案偵辦。他昨日則是上傳一段短影音，內容是他穿著西裝詢問穿著動物裝的人，「作為青鳥，最大的難點是在哪裡？」穿著動物裝、假裝受訪的人的回答，就引起討論。

館長昨天在YouTube上傳一段短影音，並在說明欄位寫著「專訪禽獸」，影片截至目前為止，觀看次數已超過19萬。館長在影片中，穿著西裝詢問，「請問你作為青鳥，最大的難點是在哪裡？」

影片中，穿著動物裝的受訪者就說，「司法是自己家的，盜採砂石是無罪的，還有開槍殺人是可以逍遙法外的，全台灣的詐騙集團越打越詐，怎麼打的？我們把光電板都運到南部怎麼運啊？怎麼跟當地溝通呢？怎麼去跟媒體網軍協調」。過程中，館長便露出難以置信的神情。

▲館長在影片中問道，「作為青鳥，最大的難點是在哪裡？」（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

穿著動物裝的受訪者繼續說道，「造謠抹黑、惡意煽動、分裂、攻擊，怎麼去做的這些事情？這個經驗是無價的。我跳過罷免舞你跳過嗎？我領文化部補助你領過嗎？我有黑熊學院避難包你有嗎？看A片也會被統戰你知道嗎？我不滑抖音你滑嗎？我會公審陸配你審嗎？我抗中保台你抗嗎？我一邊抵制大陸一邊賺紅錢，你幹了嗎？我覺得這是我最大的成就」。最後，館長則慢慢的鼓掌。

這段明顯在酸「青鳥」的影片曝光後，館長的粉絲也紛紛回應，「館長最新力作」、「這影片拍得太有趣了，阿館加油」、「天啊，根本一本正經講幹話，館長很認真訪，佩服」、「館長的表情滿分，一臉不可思議」。