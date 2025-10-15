館長嗆斬首今應訊！問：若被羈押你開心嗎　網友刷一排打臉

記者黃翊婷／綜合報導

館長陳之漢之前直播時提到，「把賴清德的狗頭斬下來」，結果被新北地檢署分案偵辦，今日（15日）下午2點將前往刑事局偵訊。館長昨晚（14日）在直播中提及此事，有人在網路上說館長15日要被羈押了，「你開心嗎？是，我們政治立場不同，你應該開心，我痛心啦。」

▲館長聲稱，自己15日將前往第一線「受難」。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長日前在網路直播時，激動聲稱「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，因涉及煽動暴力與恐嚇總統安全，被檢方列為「他」字案偵辦。館長將在今日（15日）下午2點前往刑事局偵訊，完成後再隨同警方前往新北地檢署複訊。

對此，館長14日晚間在YouTube頻道開設直播，他強調自己不是那個意思，更沒有能力去傷害他人，15日他將站在第一線去「受難」，到時候會請人幫忙開設直播，而現在網路上有很多人在敲鑼打鼓，彷彿家中有喜事一樣，說他15日要被羈押了，「你開心嗎？是，我們政治立場不同，你應該開心，我痛心啦。身為當年同陣營的我，我幫了民進黨這麼多年，它（民進黨）對台灣造成莫大的傷害，把台灣推得離戰爭越來越近。」

雖然直播中粉絲大多力挺館長，但也有部分不支持的網友湧入聊天室留言批評。「打馬悍將粉絲團」管理員還在臉書PO文，表示館長詢問若他被羈押，大家是否會開心；網友紛紛留言嘲諷，「開心」、「支持羈押」。