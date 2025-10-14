　
地方 地方焦點

AI賦能長照　台東大學攜產官醫界打造在地照護新模式

▲台東大學培育智慧照護新秀。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東大學培育智慧照護新秀。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

國立台東大學13日舉辦「AI賦能高齡健康與照護人才培訓專班」開訓典禮，為全台東首度結合人工智慧與長照培訓課程。該專班為經濟部產業發展署「AI新秀計畫」的一環，由鄭憲宗校長主持，結合工研院、資策會及衛福部AI應用成果，推動「科技賦能的在地長照新模式」，以實作導向強化照護能量並建立產學就業鏈結。

專班與馬偕醫院、聖母醫院、迦南護理之家、一粒麥子基金會等單位合作，10月27日開課，首期20位學員將接受為期一年的培訓，學員除可獲培訓獎勵金外，結業後亦將協助媒合就業。課程涵蓋長照專業、輔具應用與AI科技照護，學員可取得照服員資格並提升AI技能。

中央研究院院士梁賡義親臨致詞，勉勵學員善用AI工具，同時保持社會關懷與批判思考。台東縣議會議長吳秀華表示，台東已進入超高齡社會，此專班有助地方建立適合偏鄉的照護體系。資策會院長戴偉峻指出，未來四成服務將與AI結合，第一線人員學習AI是升級而非被取代。

校長鄭憲宗強調，東大以「AI花園」為願景，持續引進國家級AI培訓計畫，鏈結教育、產業與社區，讓在地人才在AI時代綻放潛能，打造智慧照護新時代。

10/13 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

AI賦能長照　台東大學攜產官醫界打造在地照護新模式

表揚清潔隊員　饒慶鈴宣布明年發放每人1千元禮金

表揚清潔隊員　饒慶鈴宣布明年發放每人1千元禮金

「感謝每一位為台東之美辛勤付出的雙手！」台東縣政府環境保護局於14日舉辦「114年清潔隊員節暨表揚典禮」，縣長饒慶鈴親自出席頒獎，向全縣清潔人員致上最高敬意。今年典禮共表揚17位優秀清潔隊員、22個環境清潔績優單位、6個孳生源防治績優鄉鎮及54座優良公廁。其中，池上鄉以穩定且卓越的環境管理表現，再度蟬聯鄉鎮組最高榮譽，勇奪「16連霸」佳績。

從教師共備到AI教學　台東教育專業團隊邁向新里程

從教師共備到AI教學　台東教育專業團隊邁向新里程

潛入藍海共守綠島　東管處推動跨域海洋治理計畫

潛入藍海共守綠島　東管處推動跨域海洋治理計畫

台東縣代表隊授旗　饒慶鈴勉勵再創佳績

台東縣代表隊授旗　饒慶鈴勉勵再創佳績

響應國際減災日　台東社區共同守護卑南溪清新空氣

響應國際減災日　台東社區共同守護卑南溪清新空氣

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

