AI賦能長照　台東大學攜產官醫界打造在地照護新模式

▲台東大學培育智慧照護新秀。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

國立台東大學13日舉辦「AI賦能高齡健康與照護人才培訓專班」開訓典禮，為全台東首度結合人工智慧與長照培訓課程。該專班為經濟部產業發展署「AI新秀計畫」的一環，由鄭憲宗校長主持，結合工研院、資策會及衛福部AI應用成果，推動「科技賦能的在地長照新模式」，以實作導向強化照護能量並建立產學就業鏈結。

專班與馬偕醫院、聖母醫院、迦南護理之家、一粒麥子基金會等單位合作，10月27日開課，首期20位學員將接受為期一年的培訓，學員除可獲培訓獎勵金外，結業後亦將協助媒合就業。課程涵蓋長照專業、輔具應用與AI科技照護，學員可取得照服員資格並提升AI技能。

中央研究院院士梁賡義親臨致詞，勉勵學員善用AI工具，同時保持社會關懷與批判思考。台東縣議會議長吳秀華表示，台東已進入超高齡社會，此專班有助地方建立適合偏鄉的照護體系。資策會院長戴偉峻指出，未來四成服務將與AI結合，第一線人員學習AI是升級而非被取代。

校長鄭憲宗強調，東大以「AI花園」為願景，持續引進國家級AI培訓計畫，鏈結教育、產業與社區，讓在地人才在AI時代綻放潛能，打造智慧照護新時代。