政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德推「台灣之盾」　朱立倫：要花多少錢？政府應先提戰略

▲▼國民黨主席朱立倫中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德國慶文告拋出要建構台灣之盾構想，國民黨主席朱立倫今（15日）主持中常會時質疑，台灣之盾與美國金穹、以色列鐵穹有何不同？美國金穹第一階段就要花台幣5.2兆元，台灣之盾到底要花多少錢？呼籲政府提出整體戰略，再提出國防特別預算。

朱立倫表示，國防工業發展發生重大改變，新世代運用AI、無人載具已成發展重點，電子戰更是重中之重，未來發展國防工業與採購特別預算，若還是走傳統採購，不符合時代需求。

朱立倫主張，負責國家安全的政府，有責任提出整體戰略，再提出國防特別預算，政府應結合現代趨勢，在AI、無人載具、電子戰世代，呈現出新的新台灣之盾。

此外，朱立倫表示，美中貿易戰不斷升溫，前幾天大陸限制稀土出口，美國提高百分百關稅，這幾天又將港口費用大幅度提高，為川習會打響前哨戰，未來美中強烈競爭會不斷持續發生。他說，台灣一定要有獨立自主的做法，絕不能單靠一邊，必須要在國際經貿走出自己的路，政治上不能靠華盛頓靠、北京，經濟作為也需做出平衡與不同做法，不必隨美中作唯有太強烈的市場與經濟反映。

至於下周美國國防工業會議，朱立倫表示，派中評委田在勱與駐美代表秦日新參加，表達重視。

另外，行政院相關人事案提名延宕，朱立倫也批評，這是因民進黨想要一手遮天，全部都倚賴有有民進黨人馬為主，不能開放心胸徵詢社會大眾，或依照慣例由政黨比例推薦。朱立倫舉例，不只有大法官，8月就說要提中選會委員，公視董監事延宕，這些都牽涉獨立機關，民進黨不能再以拖待變，毫無作為想這樣持續掌控這些獨立機關。
 

10/14 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

賴清德推「台灣之盾」　朱立倫：要花多少錢？政府應先提戰略

國民黨主席選舉將於10月18日投票，候選人鄭麗文14日獲得桃園市議會議長邱奕勝與國民黨團支持，但力挺郝龍斌的前中廣董事長趙少康則稱「桃園議長極力支持鄭麗文，到處拉票，據說，好像有答應要給副主席，所以才非常努力」。對此，國民黨桃園市議員詹江村今(15日)反擊，如果指控屬實，我村長詹江村即刻辭掉議員，永久退出政壇，邱奕勝支持鄭麗文，純粹希望國民黨有所改革，很遺憾，選舉選到惡意造謠。

