政治 政治焦點 國會直播 專題報導

貼5縣市長合照談黨主席選舉　朱立倫子弟兵凌濤表態：票投中間藍

▲凌濤貼出與5縣市長、立委林思銘合照。（圖／翻攝自Facebook／凌濤）

▲凌濤貼出與5縣市長、立委林思銘合照。（圖／翻攝自Facebook／凌濤）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席選舉將在18日進行投票。對此，朱立倫子弟兵、國民黨桃園市議員凌濤今（15日）貼出與5縣市長合照表示，「大家問我說投給誰？我建議投給『中間藍』，因為我就是中間藍，走向台灣社會的福祉，堅定中華民國的立場，誰是中間藍，就投給誰」。

凌濤貼出與5縣市長、立委林思銘合照表示，再過幾天就是黨主席選舉，這一屆四年國民黨主席完整的任期，準備卸任交棒。之前黨主席任期少則一年，多則兩年就被迫交接；這四年對於內造化、國際化、青年化、社群化有成，對主要的直轄市艱困選區縣市長候選人也已穩定佈建，按部就班，身經百戰，加上15個執政縣市、立院最大黨，現在的國民黨是最好的時刻。

凌濤表示，然而，大家希望走對的路的國民黨，能繼續走正確的方向，過去在朱立倫主席的堅持之下，能夠與社會民情接軌，中道穩健不走偏鋒，堅持中華民國立場，保護台灣利益，經濟民生為主，終於回到台灣認同度第一名的政黨，全黨共同努力，不能因此中斷，秉持兩岸去風險化、依據國民黨黨綱「反共挺台」的路線。

凌濤指出，2011年自己參與馬英九總統第二任期的青年政策白皮書，隨即接任青年團總團長、兼任中常委；十年後，2021年，前輩們的栽培歷練，自己出任黨史上最年輕的一級主管，國民黨文傳會主委，兼任發言人，2023年則在國家政策研究基金會副執行長，繼續政策攻防作戰，2025年獲聘中評委。謝謝國民黨的栽培，自己希望國民黨更好的心意始終堅定。

凌濤說，「大家問我說投給誰？我建議投給『中間藍』，因為我就是中間藍，走向台灣社會的福祉，走向社群彈性的政治角度，走向清新具戰鬥力的論述主張，堅定中華民國的立場，誰是中間藍，就投給誰。願天佑國民黨，天佑台灣，中華民國順順利利」。

最後，凌濤強調，一起加油，無論如何、無論未來在哪裡，週六之後，大家都會永遠堅持中道理性穩健的路線與聲音，讓國民黨受到台灣人民的支持。守護這個路線，仍會全力以赴。

▼國民黨主席選舉6位候選人。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼國民黨主席選舉辯論。（圖／記者林敬旻攝）

