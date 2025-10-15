國民黨主席盧秀燕挺誰？　子弟兵：應維持等距關係有助未來整合

▲盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉進入倒數階段，黨內六位候選人積極爭取地方諸侯支持，隨著多位藍營縣市長陸續表態，外界也高度關注台中市長盧秀燕是否會出手。盧秀燕子弟兵、藍委黃健豪今（15日）表示，盧秀燕應該對每位候選人都維持「等距友善」關係，這不僅有助黨內團結，也有利於2028年國民黨的整合布局。

目前台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政都已表態支持郝龍斌；嘉義市長黃敏惠則挺鄭麗文，桃園市議長邱奕勝也同樣力挺鄭麗文。隨著地方首長紛紛公開站隊，黨內對盧秀燕是否「表態或不表態」議論不斷。不過，可以看出，這段期間只要有候選人拜會盧秀燕，她都願意公開同框，展現對所有候選人一視同仁的態度。

黃健豪指出，盧秀燕是目前2028大家期待的共識，外界對她寄予厚望，但她目前應該維持中立角色，保持對所有候選人的尊重與友善距離，避免在黨內初選階段被過度解讀，這樣做反而能讓她在2028發揮更大的整合力量。

一名不具名藍營人士分析，從侯友宜、張善政到蔣萬安相繼表態支持郝龍斌，可以看出都會區首長對黨內走向的態度，這或許反映出部分藍營人士認為，若由鄭麗文出線，未來在都會區的整合恐怕面臨挑戰，因此幾位首長選擇在最後階段明確表態。

另一名國民黨立委則認為，盧秀燕的角色特殊，目前並沒有必要明確支持特定人選。黨主席選舉固然重要，但選後黨內團結更關鍵。黨員若揣摩盧秀燕對各候選人的互動方式，其實也能略窺她對誰較有信任或認同。他強調，無論結果如何，國民黨最需要的是「選後的團結與整合」，讓黨在2026地方選舉、2028總統大選都能夠贏得選舉。